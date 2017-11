Nadobudni literati tudi v tem šolskem letu lahko urijo svoje pisateljske sposobnosti v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki. Med krompirjevimi počitnicami so začeli s serijo delavnic, ime pa so si sposodili iz črtice Ivana Cankarja Moje življenje. Poimenovali so jih Enajsta šola pod mostom danes. V organizaciji vrhniške izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) bodo šolarji med desetim in petnajstim letom ustvarjali vsak mesec, naslednjič drugega decembra.

Pod vodstvom pesnice in pisateljice Ane Porenta so se že igrali besedne igre in ustvarjali svoje prve literarne izdelke. Pišejo kratke zgodbe, pesmi, začrtali so literarni projekt, ki ga bodo dopolnjevali na naslednjih delavnicah, ko se jim lahko pridružijo tudi novi udeleženci. Namen delavnice ni, da bi otroke priganjali k literarnemu ustvarjanju, ampak želijo tiste, ki nekako ne vedo, kako bi pristopili k zadevi, spodbuditi in jim dati možnost, da začnejo pisati.