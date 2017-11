Potem ko se maja lani niti Jožka Hegler niti Andrej Oblak nista zglasila na predobravnavnem naroku, sta minuli petek vendarle sedla na zatožno klop ljubljanskega okrajnega sodišča. Tožilstvo je prebralo obtožnico, ki Heglerjevi kot nekdanji direktorici ljubljanskega Javnega stanovanjskega sklada očita zlorabo položaja, Oblaku pa kot nekdanjemu direktorju družbe AM S.P.C. napeljevanja Heglerjeve h kaznivem dejanju.

Tožilstvo: Posredniška pogodba ni bila potrebna

Tožilstvo Oblaku očita, da je leta 2006 Heglerjevo kot direktorico stanovanjskega sklada napeljal k nezakonitem podpisu svetovalne in posredniške pogodbe z liechtensteinsko družbo Sebua v višini slabih 650.000 evrov. Sebua naj bi v imenu sklada posredovala, da bi družba AM S.P.C. skladu prodala približno 300 stanovanj v takrat še nezgrajeni stanovanjski soseski Celovški dvori. Tožilstvo meni, da je bila svetovalna pogodba nepotrebna, ker sta se Heglerjeva in Oblak o prodaji stanovanj že pogovarjala, in da je Heglerjeva ob podpisu pogodbe s Sebuo vedela, da družba svetovanja oziroma posredovanja ne bo opravila.

Oblak je v svojem kratkem ustnem zagovoru poudaril, da je družbo AM S.P.C. zastopal skupaj s še enim direktorjem in da se je o poslih družbe odločalo v Avstriji. AM S.P.C. (pozneje je bila to družba Vegrad AM) je bila namreč hčerinska družba Hypo Alpe Adria Consultants. »Odločno zanikam, da bi Heglerjevo k čemur koli napeljeval,« je poudaril Oblak. »Ne razumem, kako bi lahko napeljeval, tožilka pa tega ni obrazložila,« je dejal Oblak, potem ko se je sodišču opravičil, ker je določene navedbe označil za »kretenizme«. Da tožilstvo ni konkretiziralo, s katerimi dejanji oziroma na kakšen način naj bi Oblak Heglerjevo napeljal h kaznivemu dejanju, je problematiziral tudi Oblakov odvetnik.