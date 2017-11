»Modno sodelovanje je zame nekaj povsem novega. Vesela sem novih poznanstev in prijateljstev, še posebno zato, ker se bom zdaj lahko bolj posvetila modnim smernicam. Nisem namreč kakšna posebna modna navdušenka. Sem bolj praktičen človek. A počasi postajam boljša poznavalka mode in spoznavam filozofijo manj je več,« svojo vlogo ambasadorke opiše Tanja Ribič. Zdi se ji pomembno, da človek nosi oblačilo in ne obratno. Da oblačilo ni namenjeno samemu sebi, ampak da se v njem počutiš udobno, da je lepo in da te greje. Njen slog oblačenja je zato predvsem uporaben, udoben, a vseeno ženstven: »Včasih me hčeri opomnita, da sem prevečkrat v trenirki, a kaj, ko imamo doma tudi živali in rada kuham. Moja oblačila so takšna, da lahko s psom skočim na Ljubljanski grad, grem v šolo po otroka, pospravljam… Na odru se izživim z visokimi petami. Zdaj mi bo Laurel pomagala, da bom lahko tudi v zasebnem življenju bolj modna in damska.«

Tega, da je v preteklosti oblačila velikokrat kupovala spotoma – med nakupovanjem hrane –, igralka ne skriva. Obleka po njenem ne naredi človeka, ampak zgolj pomaga dodelati njegov slog. »Pomembna sta tudi govorica telesa in videz, je pa res, da obleka precej pripomore k prvemu vtisu,» je jasna Ribičeva.

Luksuzno in bogato z detajli

»Kolekcija Laurel uteleša ženstvenost, je močna, samozavestna, nežna, drzna. Vse te lastnosti ima tudi naša ambasadorka Tanja. Oblikovalka Elisabeth Schwaiger z ekipo oblikuje modne kose, ki so luksuzni, ženstveni in imajo zelo bogate detajle,« leta 1978 v Muenchnu ustanovljeno blagovno znamko opiše njena predstavnica za Slovenijo Eva Schumacher Trdina. Modne kose višjega cenovnega razreda je mogoče na naših tleh ekskluzivno najti zgolj v ljubljanski Galeriji Emporium. Namenjeni so samozavestni ženski, ki ljubi življenje, ima pozitivno energijo in karizmo. »Jesensko-zimska kolekcija ima veliko različnih elementov. Med seboj se kombinirajo različne smeri, ulična moda z romantiko, mehke silhuete z različnimi dolžinami… V ospredju so tudi udobne pletenine, nekatere so posebno vezene in se dobro kombinirajo s tajliranimi kosi oblačil. Veliko je potiskov, natisov in posebnih tkanin, ki so bile razvite posebej za našo blagovno znamko,« pojasni Schumacher Trdinova.

Predstavitve modne kolekcije se je udeležila tudi strastna modna navdušenka in Tanjina prijateljica iz Trbovelj Zdenka Kahne. »Moda mi izjemno veliko pomeni. Zelo rada spremljam modne dogodke. Moji domači se radi pošalijo, da sem zgrešila poklic. Pa saj moda sovpada z mojim poklicem, kajne? Z dušo in telesom uživam v modi, zato mi vnučka pravita, da sem babi Moda. Glede oblačenja se prilagajam poslovnemu slogu, čedalje več pa imam tudi lahkotnejših oblačil, v katerih lahko skočim po moja zlata fanta v vrtec in šolo,« je zaupala kozmetična inovatorka. Njen najljubši modni oblikovalec je Giorgio Armani, s katerim se osebno poznata. V svoji omari ima veliko njegovih kosov, ki jih lahko kombinira med seboj in jih kupuje tudi na razprodajah. Same pohvale pa je Kahnetova med ogledovanjem oblačil namenila tudi nemški modni oblikovalki, katere kreacije odlikujejo sodobna klasika in visokokakovostni materiali, kot so usnje, džersi in svila.