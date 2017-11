V Celju so se tudi letos v okviru svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč spomnili vseh, ki so v nesrečah izgubili življenja. Še več, v skladu z letošnjim sloganom V poklon življenju so mladim voznikom omogočili teoretične in praktične delavnice varne vožnje. Vse v želji, da bi preprečili nove tragedije na naših cestah. »Od leta 2009 do danes je na cestah celjske regije umrlo 40 ljudi, starih od 15 do 25 let, kar je 23-odstotni delež med vsemi umrlimi v tem obdobju. Mladi vozniki pa so zaradi svoje vozniške neizkušenosti, vihravosti in mladostne lahkomiselnosti eni najbolj izpostavljenih in ranljivih udeležencev cestnega prometa,« pravijo na PU Celje, kjer so prepričani, da so z letošnjimi aktivnostmi doprinesli kanček k temu, da bodo mladi s svojim odgovornejšim in varnejšim načinom vožnje vzor sovrstnikom in preostalim udeležencem cestnega prometa.

Pomen ustreznih pnevmatik in varnostne razdalje

Mladi so sodelovali v delavnicah Zavoda vozim, delavnico pa sta vodila Barbara Kos in Žiga Breznik, ki si je v prometni nesreči poškodoval hrbtenjačo in je od takrat na invalidskem vozičku. »V dneh, ko zaznamujemo svetovni dan žrtev prometnih nesreč, se vsakič znova zavem, da bi se lahko moja nesreča končala tudi veliko slabše in bi lahko izgubil življenje. In vesel sem, da se mladi danes zavedajo, da je varnost pomembna in so se tudi zato udeležili letošnje delavnice,« pravi Breznik, ki je tudi predavatelj delavnic Še vedno vozim – vendar ne hodim.

Teodor Božnik s Centra varne vožnje ZŠAM Celje pa je mladim na zanimiv način predstavil pomen prilagoditve hitrosti vožnje v spremenjenih vremenskih razmerah, pomen ustreznih pnevmatik in varnostne razdalje ter mnoge druge stvari, ki so pomembne za varno vožnjo. Aktivnostim so se pridružili tudi na celjski mestni občini, kjer spodbujajo vse aktivnosti, ki pripomorejo k večji prometni varnosti. »Prepričani smo, da so dijaki na celodnevni delavnici pridobili dragocene izkušnje, ki jih kot mladi vozniki še nimajo. In želimo si, da bi te znali prenesti tudi na svoje vrstnike in jim na ta način sporočili, da lahko že trenutek nepazljivosti na cesti za vedno spremeni njihovo ali življenja drugih udeležencev v prometu,« mladim sporočajo s celjske občine.