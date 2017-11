V »normalnih« okoliščinah bi imeli nogometaši Maribora po petkovi zmagi na derbiju 16. kroga državnega prvenstva vsaj nekaj časa za primerno slavje, tako pa so morali že jutro po tekmi misli obrniti na naslednjo preizkušnjo, ki jih že jutri ob 18. uri čaka v Moskvi, kjer bodo v petem krogu lige prvakov gostovali pri Spartaku. V senci največjega slovenskega derbija je v soboto v precej izenačeni tekmi, čeprav rezultat kaže vse prej kot to, Aluminij v Kranju s 3:0 premagal Triglav, Celjani so v tretji minuti sodnikovega dodatka prišli do zmage proti Ankaranu (2:1), tretjo tekmo med Rudarjem in Gorico pa je po dobrih 25 minutah igre prekinila megla in jo prestavila na danes ob 15. uri, ko bosta moštvi znova stopili na igrišče in odigrali preostalih slabih 65 minut. Na edini današnji tekmi so Domžale z 1:0 premagale Krško.

Toda v Ljudskem vrtu je bila zelo povedna tudi reakcija trenerja Olimpije Igorja Biščana , čeprav Olimpija kljub (iz)boljš(an)i posesti v nadaljevanju in aktivnem Roku Kronavetru ni našla poti do gola. »Poraz je moral priti slej ali prej. To zdaj ni šok. Kar zadeva odziv ekipe, ni velike filozofije. Če se želiš bojevati za vrh in biti resna ekipa, ti morajo biti take stvari motiv, da se vrneš na staro pot in da že na naslednjem treningu daš vse od sebe. Me ne skrbi, kakšen bo odziv, saj vidim, kako delamo na treningih,« je povedal Biščan, ki je izgubil prvo prvenstveno tekmo na klopi zmajev. Zgled pa je postavil tudi sam, saj ni želel komentirati izjav Zahovića pred tekmo. »Ne vem, zakaj bi to komentiral. Bilo bi dobro, če raven komunikacije ne bi šla v to smer. On je človek, ki ima svoje mišljenje. Imam ga tudi jaz, a ga bom zadržal zase.«

V Dravogradu primanjkovalo pobiralcev žog

Na drugih tekmah 16. kroga presenečenj ni bilo. Tudi megle, ki je prekinila tekmo v Velenju, ne moremo šteti mednje, morda pa se vseeno ni pričakovalo tako goste, da gostitelji in Goričani ne bi mogli igrati. S tega vidika se zdi ura današnjega nadaljevanja (15.00) bolj logična. Kakorkoli, Domžalčani so Krčane na edini današnji tekmi premagali z 1:0, pri čemer sami niso blesteli, a so bili gostje še veliko slabši, saj si v vseh 90 minutah niso priigrali niti ene priložnosti. Na zadnjih petih tekmah so Krčani tako vknjižili že štiri poraze, Domžalčani pa štiri zmage, s čimer so se vsaj do današnje tekme Rudarja povzpeli na tretje mesto lestvice.

Najrazburljivejša tekma je bila sicer sobotna v Dravogradu med Rudarjem in Celjem, na kateri je težavo predstavljalo že to, da je primanjkovalo pobiralcev žog, gostje pa so jo naposled dobili z golom Fedorja Predragovića v zadnjih izdihljajih tekme in tako dosegli tretjo zaporedno zmago. Povedli so sicer v 55. minuti po enajstmetrovki Luke Žinka, gostitelji, ki so zadnje dobre pol ure igrali z igralcem manj, so izenačili dve minuti pred koncem, ko je iz prostega strela zadel Delgado, zmagovito akcijo pa so Celjani torej izpeljali v zadnji minuti sodnikovega podaljška. »Tak je nogomet! Zanimivo je bilo do zadnjih sekund in na srečo se veselimo polnega izkupička,« je po tekmi povedal trener Celja Dušan Kosić. Njegov kolega na klopi Ankarana Vlado Badžim pa je bil tako nezadovoljen s sojenjem, da je skupaj s pomočnikom Alfredom Jermanišem med tekmo celo zagrozil, da bo njegovo moštvo zapustilo igrišče: »Bojevali smo se, fantom spet ne morem očitati ničesar, ni pa dobro, da gredo 'vse zadeve' v korist drugega in da smo prikrajšani. To namreč ni bilo prvič.«

Po izidu sodeč je najlažjo zmago (3:0) na gostovanju pri Triglavu vknjižil Aluminij, a je še v 90. minuti po precej izenačeni igri vodil le z 1:0 (v 42. minuti je gol dosegel Žiga Škoflek), nato pa sta usodo gostiteljev zapečatila Alen Krajnc in Marko Nunić. »Presenečen sem bil nad zaprto igro gostov. Prvi gol smo dobili bolj kot ne ponesreči, imeli nato pet, šest lepih priložnosti… Poraz je previsok,« je po tekmi povedal nogometaš Triglava Dejan Robnik Gostujoči Žiga Škoflek pa je bil drugačnega mnenja: »Tekma je bila težka, kot smo tudi pričakovali, a zmagali smo zasluženo.«