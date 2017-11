Begunec kot politični kapital

Že dolgo nisem slišal bolj smele trditve. Obrača na glavo vse, za kar sem doslej mislil, da vem o klenem značaju povprečnega Slovenca. Pa začnimo pri izviru citirane modrosti. Ahmad Šamieh, sirski begunec, o katerem poročajo vsi mediji, je vsega kriv. Ker ga valovi niso zalili že na poti v Evropo in ga naslednji val niti po kopnem ni odnesel z množico, ki jo je neslo do Nemčije in še dlje, ima zdaj z njim kar naprej težave naša država. Odločil se je namreč, da mu je tukaj dobro. Ahmad huje kot z ljubeznijo do Slovenije res ne bi mogel prizadeti naše deželice. Zato so se zganili vsi obrambni mehanizmi, Boštjan M. Zupančič bi najbrž rekel imunski sistem države, da preprečijo okužbo. So bolezni, ki jih uspešno obvladujemo, če jih izjemoma ne moremo preprečiti. Med njimi so prav gotovo begunci.