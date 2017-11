Voditelju francoske radikalne levice Jean-Lucu Mélenchonu, ki je aprila v prvem krogu predsedniških volitev dobil 19,6 odstotka glasov (samo 4 odstotne točke manj od Emmanuela Macrona), jeseni ni uspelo povečati podpore in mobilizirati večjega dela Francozov proti novemu zakonu o delu. Četrte velike demonstracije, ki jih je sicer organiziral proti celotni »liberalni politiki« predsednika Macrona, so se tudi v primerjavi s septembrskimi izkazale za velik neuspeh, saj se je po vsej Franciji, kot trdi policija, zbralo samo 80.000 protestnikov, v Parizu le 8000. Mélenchonu torej ni uspelo prepričati Francozov, da predsednikove gospodarske reforme »uničujejo življenja Francozov«. Konec novembra bo tako zakon o delu brez težav potrjen v nacionalni skupščini.

V zadnjih mesecih je karizmatični Mélenchon, čeprav ima predvsem zaradi večinskega volilnega sistema samo 17 poslancev, dejansko vodil opozicijo proti Macronu, ki ga imenuje »predsednik bogatih«. Zapolnil je vrzel, ki je nastala, potem ko je na volitvah, tudi parlamentarnih, obe veliki tradicionalni stranki, socialiste in republikance, povsem povozil Macron, tako da za zdaj ne ena ne druga nimata voditelja. V zadnjem času je 66-letni Mélenchon tudi napadel zmanjševanje davkov bogatih in zdelo se je, da mu bo uspelo na svoj mlin speljati veliko nezadovoljstvo med Francozi zaradi desne Macronove politike. To je bilo toliko bolj verjetno, ker – podobno kot vodja britanskih laburistov Jeremy Corbyn in vodja španskega Podemosa Pablo Iglesias – uživa veliko priljubljenost med mladimi. A kljub temu Mélenchonu zdaj na demonstracije proti Macronu ni uspelo privabiti študentov.