Ko košarkarjem Petrola Olimpije praktično nihče ni namenil večjih možnosti za uspeh, so ti presenetili. Ljubljančani so v 9. krogu lige ABA prišli do velike zmage, saj so v gosteh ugnali Partizan. Beograjčani v nasprotju z lansko sezono, ko so v zadnjem napadu izsilili podaljšek in nato v njem do zmage znova prišli v zadnjih sekundah, tokrat niso imeli sreče in so morali priznati poraz zmajem, ki so se na parketu dvorane Aleksandra Nikolića prešerno veselili.

»Povsem ista zgodba kot lani, ko smo imeli po dobri predstavi že dobljeno tekmo, a nismo ubranili njihovega zadnjega napada, nato pa padli po podaljšku. Tokrat sem se pred zadnjim napadom Partizana nasmehnil in sam pri sebi dejal, da je skoraj nemogoče, da bi dvakrat zapored klonili na isti način. Vedeli smo, da bo Williams-Goss poskušal tekmo rešiti z igro ena na ena. Hrovat je v tem pogledu naredil sijajen posel. Dogovorili smo se, da ne dovolimo prodora ali damo možnosti sodnikom, da dosodijo dva prosta meta. Rekli smo, da če nas že dobijo, naj nas z metom od daleč. Zaprli smo raketo, Veličković pa je zgrešil iz težkega položaja,« je zaključek sobotne tekme podoživel trener Olimpije Gašper Okorn, ki je z uspehom razumljivo zadovoljen, a se hkrati zaveda, da mora z igralci nujno popraviti zapiranje po metih nasprotnika. AEK je namreč med tednom v obračunu lige prvakov zbral 18 napadalnih skokov, Partizan pa tokrat kar 24. Okornu je zaradi tega počil film sredi druge četrtine, ko je med minuto odmora nahrulil igralce, se pa hkrati zaveda, da je vse skupaj posledica sestave ekipe. »Proti močnejšim tekmecem imamo težave, saj katastrofalno zapiramo. To je grozovito, saj nasprotnik ujame po 20 in več skokov v napadu. S tem se bomo pozabavali med reprezentančnim odmorom. Bolje moramo zapirati, a tudi v tem primeru bomo še vedno imeli težave, saj smo v tem elementu podpovprečni.«

Olimpijo pred omenjenim reprezentančnim premorom čaka še današnji obračun 7. kroga DP proti Šentjurju, kjer bodo v moštvu tudi reprezentanti Slovenije Gregor Hrovat, Hrvaške Roko Badžim in Kosova Erjon Kastrati. »Vse tri zveze so odobrile našo prošnjo, tako da se jim bodo omenjeni igralci pridružili pri delu v torek zjutraj,« je pojasnil Okorn. Strateg ljubljanskega moštva želi v prostih dveh tednih regenerirati moštvo, s povratkoma Talorja Battla in Jana Barbariča pa odločno kreniti v mesec december. Zmajem se na tekmah proti FMP doma in Zadru v gosteh ponuja priložnost, da bi v primeru dveh zmag prvi del jadranske sezone sklenili celo na četrtem mestu. »Naredili bomo vse, da dobimo FMP v Ljubljani in smo skoraj po polovici lige v varnem območju ter pretimo tako želenemu šestemu mestu.«

Liga ABA, preostale tekme 9. kroga: MZT – Budućnost -:- (-:-, -:-, -:-, najboljša strelca), Igokea – Cibona 63:57 (15:12, 35:28, 46:38, Jevtović in Radivojević po 12; Žorić 21), Cedevita – Mornar 99:74 (23:19, 46:36, 78:58, Musa 35; Raley-Ross 17), že odigrano: FMP – Mega B. 96:88, danes ob 18. uri: Zadar – C. zvezda.

Liga ABA 1. Cedevita 9 6 3 742:678 15 2. Budućnost 8 7 1 648:593 15 3. C. zvezda 8 6 2 705:622 14 4. FMP 9 5 4 760:708 14 5. Partizan 9 5 4 831:801 14 6. Igokea 9 4 5 775:784 13 7. Olimpija 9 4 5 714:749 13 8. Mornar 9 4 5 681:736 13 9. Mega B. 9 3 6 753:773 12 10. Cibona 9 3 6 717:753 12 11. Zadar 8 3 5 651:688 11 12. MZT 8 2 6 662:754 10