Na ustanovnem kongresu na Vrhniki je nastala nova stranka Dobra država. Okoli 200 udeležencev je za njenega predsednika soglasno izvolilo nepovezanega poslanca Bojana Dobovška. Ta je svojo politično pot začel leta 2014 kot eden od ustanovnih članov stranke SMC, kmalu po začetku mandata pa je stranko zapustil in ob tem pojasnil, da se znotraj te stranke ni mogel boriti proti korupciji in finančni kriminaliteti. Ravno na teh načelih pa je, po njegovih besedah, sedaj oblikoval novo stranko. »Dobra država je odgovor na ugrabljeno državo,« je dejal. »Država se ne upravlja v dobro ljudi, ampak v dobro ozkega kroga elit, ki skrbijo za to, da se bogastvo preliva v zasebne žepe, ne pa v zdravstvo, šolstvo in preostale podsisteme.«

Tudi eden glavnih akterjev novonastale stranke Peter Jamnikar je izpostavil problem, da stranke v Sloveniji ugrabljajo lobiji. »Interesne skupine ugrabljajo stranke. Ekipo, ki ste jo videli danes, pa tvorijo neodvisni ljudje, ki so zagotovilo, da ta stranka ne bo ugrabljena,« je zatrdil po sobotnem kongresu. Tudi Jamnikar je sicer stari znanec politične scene: poznamo ga kot nekdanjega generalnega sekretarja stranke LDS, kasneje pa je tako kot Dobovšek sodeloval pri ustanovitvi SMC.

Del Dobovškove stranke bo, kot kaže, tudi nekdanji veleposlanik Vojko Volk, ki je izpostavil pomen delitve EU na države prve in druge lige. »Mi želimo igrati v prvi ligi,« je bil odločen. Na področju gospodarstva bo stranki pomagal nekdanji minister za finance Zvonko Ivanušič, pri reševanju okoljske problematike pa geograf in sociolog Zoran Kus, ki je sicer znan tudi kot glavni pogajalec Slovenije za podnebne spremembe z ministrstva za okolje in prostor. Med ključnimi akterji stranke je še Tilen Majnardi, nekdanji piarovec družbe Hit in registriran lobist. Na kongresu pa so bili prisotni tudi prvi mož Hranilnice Lon Jaka Vadnjal, kirurg in nesojeni šef UKC Ljubljana Zvonko Hočevar ter Mirko Miklavčič iz Zveze društev upokojencev Slovenije.