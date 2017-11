Moški v Sloveniji so se od staršev lani odselili povprečno stari dobrih 29 let, prvič so se poročili pri skoraj 32 letih, ob rojstvu prvega otroka so imeli dobrih 32 let. V EU je bilo v začetku leta 2016 moških več kot žensk le v Luksemburgu, na Malti in Švedskem, ob današnjem mednarodnem dnevu moških navaja državni statistični urad.

V EU so moški v Sloveniji pri skrbi za otroke takoj za Švedi. Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat za leto 2016 je v Sloveniji dnevno skrbelo za svoje otroke, stare manj kot 18 let, 82 odstotkov moških, starih 25 do 49 let. S 96 odstotki so jih prekosili le moški na Švedskem.

Slabše pa so se odrezali pri vsakodnevnih gospodinjskih opravilih in kuhanju, saj so se s 27 odstotki uvrstili v zadnjo tretjino.

Po stikih z družino, sorodniki in prijatelji v EU izstopajo moški s Cipra. Vsakodnevne stike z družino in sorodniki jih je na Cipru vzdrževala več kot polovica oz. 56,1 odstotka. Tamkajšnji moški so se s skoraj 49 odstotki uvrstili na prvo mesto tudi po vsakodnevnih stikih s prijatelji.

Ene od kulturnih prireditev se je udeležila več kot četrtina moških Vsaj ene od kulturnih prireditev, izvedenih v živo, denimo gledaliških, koncertnih in baletnih, se je v Sloveniji v letu 2015 udeležilo več kot četrtina moških, kar je bil med moškimi v državah članicah EU 28. najvišji odstotek. Sledili so moški iz Luksemburga, Nizozemske in Avstrije. Moški na Nizozemskem so med moškimi v EU v največjem odstotku obiskovali športne dogodke. Na najvišje mesto so se uvrstili s skoraj 37 odstotki. Moški v Sloveniji so s skoraj 22 odstotki zasedli deseto mesto.