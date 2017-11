Vodja ameriškega strateškega poveljstva Hyten, ki je zadolžen tudi za nadzor nad ameriškim jedrskim arzenalom, bi v takem primeru ameriškega predsednika opozoril na nezakonitost dejanja in mu svetoval o zakonitih možnostih. »Predsedniku nudim nasvete. On mi bo povedal, kaj moram narediti,« je dejal Hyten.

Trump je v luči slabih odnosov s Severno Korejo in njenimi raketnimi poskusi severnokorejskemu voditelju Kim Jong-unu zagrozil z »ognjem in gnevom«. Trumpove izjave so sprožile razpravo med ameriškimi poslanci in senatorji glede omejitev predsednikove moči pri ukazu izstrelitve jedrske rakete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so ugotovili, ima ameriški predsednik v primeru trajajočega ali neizbežnega jedrskega napada polna pooblastila pri obrambi države. Prav tako so ugotovili, da ni natančne definicije, kaj je neizbežno.

Hyten je nezakonit ukaz definiral na podlagi štirih temeljnih členov zakona o oboroženih konfliktih. Ti členi so nuja, različne okoliščine, sorazmernost in nepotrebno trpljenje. Dodal je, da posamezniku zaradi izvršitve nezakonitega ukaza lahko grozi zaporna kazen.