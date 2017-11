Satelit, poimenovan skupni polarni satelitski sistem 1 (JPSS-1), je plod sodelovanja med agencijo Nasa in ameriško vremensko službo NOAA.

Zemljo bo obkrožil 14-krat na dan od enega pola do drugega na višini 842 kilometrov, je sporočila Nasa. Na krovu vremenskega satelita četrte generacije so napredni instrumenti za merjenje pogojev v atmosferi, na kopnem in na morju, od temperature na površini oceanov in vulkanskega prahu v ozračju do jakosti orkanov in drugih.