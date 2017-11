Za prvake lige je bilo teh 47 prejetih točk največ v eni četrtini po letu 1992, ko jim je še eno več dal Portland. Sixers so po prvi četrtini vodili s 47:28, ob polčasu pa s 74:52. A so nato gostje vrnili z enako mero, saj je bila tretja četrtina povsem njihova. Tudi oni so dosegli 47 točk; Curry jih je kar 20 dosegel v tem delu igre, končal pri 35, še 27 pa jih je dodal Kevin Durant.

»Dobro so igrali v prvi četrtini, moramo jim čestitati za to. Toda sami smo bili krivi, da smo padli tako nizko. Potem pa je steklo, nekaj lahkih košev v tretji četrtini je pomagalo, da smo dobili zalet in zmagali,« je po tekmi težko pot do uspeha razložil Curry.

Dirk Nowitzki in njegov Dallas so so štirih porazih spet zmagali, s 111:79 je padel Milwaukee; nemški zvezdnik je sicer dosegel sedem točk, najboljši je bil Wesley Matthews z 22, Dallas pa kljub temu uspehu ostaja zadnji v zahodni konferenci.

Precej bolje gre Bostonu, saj so Kelti v Atlanti niz zmag podaljšali na 15. Tokrat so slavili s 110:99, Kyrie Irving je blestel s 30 točkami, Jaylen Brown pa jih je dodal 27. Teh 15 zmag je peti najdaljši niz uspehov v klubski zgodovini, naslednji mejnik, ki ga lahko Boston izenači, je 19 zaporednih zmag iz leta 2008.

Houston Rockets so ostali na vrhu zahodne konference, potem ko so Memphis premagali s 105:83. James Harden je za zmagovalce prispeval 29 točk, še štirje košarkarji pa so tekmo končali z dvojnim številom točk.

Osmi zaporedni poraz pa so doživeli igralci Los Angeles Clippers; tokrat jih je s 102:87 premagala zasedba iz Charlotta, pri kateri je bil najučinkovitejši

Kemba Walker s 26 točkami, Dwight Howard jih je dodal 16.