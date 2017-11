»Kot kitarist, pisec pesmi in vizionar je bil perfekcionist in edinstven mož,« so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa še zapisali na spletni strani skupine.

Malcolm Young, po rodu s Škotske, je ustanovil AC/DC leta 1973 v Sydneyu s svojim bratom Angusom Youngom. Skupina je prodala okoli 200 milijonov albumov. Med največjimi uspešnicami sta You Shook Me All Night Long ter Highway to Hell.

Zadnji album Rock or Bust je skupina izdala leta 2014. Takrat se je Malcolm Young umaknil, saj je bolehal za demenco.

Prejšnji mesec je v starosti 70 let umrl njegov brat George Young, ki je veljal za mentorja skupine.