Miami je praktično vodil vso tekmo, v zadnji četrtini še za 10 točk, a so se košarkarji iz prestolnice vztrajno bližali in 11 sekund pred koncem je Otto Porter z zadetima prostima metoma Washington približal na 89:88. Gostitelji so želeli potek tekme dokončno preobrniti z osebnimi napakami, a niso zadeli koša, za Miami pa sta bila izza čete za proste mete po enkrat natančna Jame Johnson in Justise Winslow.

Goran Dragić tokrat ni imel svojega dne, saj je v statistiko vpisal met 3:11, trojke celo 0:4 in v 31 minutah je dosegel vsega šest točk, po drugi strani pa je temu dodal pet skokov, sedem podaj in tekmecem ukradel dve žogi. Pri moštvu iz Floride je bil z 22 koši in 16 skoki najbolj učinkovit Hassan Whiteside, dve točki manj je dosegel Johnson, pri Washingtonu je 26 točk in 10 skokov dosegel Bradley Beal.

Košarkarje Miamija zdaj čaka prost večer, nato pa obračun v domači dvorani z Indiano.