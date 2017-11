Kranjski redarski Poirot

Kranjski policisti so se že prejšnji teden ukvarjali z nerešljivo uganko, kdo po mestu in okolici s kamni razbija stekla avtomobilov ter pregleduje, ali je v njih kaj vrednega. Vandal menda ni ukradel ničesar, policisti pa so si pulili lase, ker cefizlja niso mogli ujeti. Potem pa je v ponedeljek prišla s Policijske uprave Kranj razveseljiva vest o prijetju dveh osumljencev s pripisom, da je primer uspelo razvozlati kranjskim kriminalistom v sodelovanju s kranjskimi redarji. Naši rubriki pa je ptičica z Gorenjskega zaupala, da so v iskanju vandalov res sodelovali policisti in redarji ter v raznih zasedah prežali na kriminalce, ključen pa je bil sicer amaterski, a precej uspešen poseg enega od najbolj zagretih kranjskih redarjev, ki je ne samo čakal in gledal, kdaj bo pred njegovim nosom mulec razbil šipo, pač pa opravil terensko poizvedovanje (beri: nekaj postopaških mladeničev je povprašal, ali kaj vedo o zadevi). Detektivsko delo je obrodilo sadove, informacije so se izkazale za pravilne, primer so, kot se spodobi, zaključili kriminalisti, storilca (menda oba mladoletna) sta vse priznala, kranjskemu redarju pa se obeta posebno priznanje policije. Če le ne bo kaj fovšije posredi.

Okoljsko ozaveščen tat

S Severnega Primorskega pa poročajo o posebno okoljsko ozaveščenem tatiču, saj so policisti obravnavali tatvino grabilca za kosovne odpadke, ki ga je nekdo ukradel z dvorišča gospodarske družbe na Goriškem – zna biti, da gre za kakšno komunalno podjetje. Gre za tako imenovani polipni grabilec, ki naj bi bil vreden okoli tri tisoč evrov, ne policistom ne lastnikom pa se niti sanja ne, kdaj so ga ukradli, kaj šele, kdo ga je sunil. Očitno ga že niso prav pogosto uporabljali. Mi smo izbrskali še, da je polipni grabilec tista roka na tovornjaku, ki ima več »prstov«, ki se zložijo skupaj, ko nekaj primeš. Eh, poguglajte!

In še pošteni tat

Zvečer je nekdo iz garderobe osnovne šole v Postojni ukradel denarnico z dokumenti in karticami, mobilni telefon in torbo za okoli pasu z vsemi dokumenti. Odnesel je tudi ključe osebnega avtomobila, ki ga je kakopak odklenil, vse pregledal in ker ni bilo v njem nič vrednega, niti ni ničesar odnesel. Policisti poročajo, da je ključe avta pustil na sovoznikovem sedežu. Pravi poštenjak! Pustimo ob strani, da na sedežu ni pustil ne iphona, ne denarnice in ne torbice.

Zeblo jih ne bo

Pravijo, da je med turisti v Rogaški Slatini tudi veliko bogatih Rusov. In ti pri nas radi nakupujejo. In ker je zima, so trgovinice polne zimskih oblačil. Takih, precej dragih. Vsa ta dejstva so izkoristili neznani zmikavti, ki so vlomili v trgovino ter odnesli več zimskih plaščev, jaken, kap in drugih oblačil. Lastnica trgovine škodo ocenjuje na dobrih 50.000 evrov. No, vsaj zeblo jih ne bo. Tatičev. Rusi bodo pa v savni počakali na novo robo.

Nevarna košnja

Močno upamo, da ste že opravili zadnjo košnjo pred zimo in da pri tem vedno pazite, kje kosite in predvsem, kaj pokosite. Naj bo ta zagrebška zgodba poučna in naj vam ostane v spominu vsaj še do pomladi, ko bo spet prišla na vrsto košnja. Jutarnji list poroča, da je delavec javnega podjetja kosil travo ob sprehajališču znane zagrebške Cvjetne ceste. Košnja je bila usodna za 46-letnega sprehajalca Anteja, ki je na koncu pristal s polomljeno nogo v bližnji bolnišnici. Kosec je namreč s kosilnico pokosil 30 dekagramov težko kladivo, ki ga je izpod kosilnice katapultiralo naravnost v nogo tega sprehajalca. Res je imel smolo, a vseeno še nekaj sreče. Kaj če bi bilo kladivo težje? V glavnem, previdno pri košnji!