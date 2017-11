Z včerajšnjim dnem je začel veljati zakon o urejanju položaja študentov, ki študentom deloma vrača pravice in ugodnosti, ki so jih leta 2012 izgubili z zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Študenti tako lahko študentske bone odslej izkoristijo do 21. ure, in ne le do 20. ure, kot je veljalo doslej. Možnost izkoriščanja subvencionirane študentske prehrane med 15. julijem in 15. avgustom pa študentom ni bila vrnjena.

Zakon podaljšuje tudi izkoriščenje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a največ do konca študijskega leta, v katerem študenti dopolnijo 26 let. To velja tudi za tiste, ki so starost 26 let dopolnili med prvim oktobrom in včerajšnjim dnem, ko je zakon stopil v veljavo, nam je pojasnil predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Aleksandar Spremo. Dijaki in študenti, ki prejemajo štipendijo po zakonu o štipendiranju, pa bodo odslej lahko tudi med letom zaprosili za prejemanje dodatka za bivanje, če bodo za to izpolnjevali pogoje.