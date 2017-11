Otroci bodo drsali brezplačno

Park Zvezda se pospešeno spreminja v drsalni park, v katerem bo praznično vzdušje poleg lučk pričaralo še okoli 1500 metrov svetlobnih trakov. Drsališče Ledena fantazija, kot so ga poimenovali v podjetju Icefantasy, v katerem je vodja projekta nekdanji smučar Rene Mlekuž, se bo raztezalo na 2000 kvadratnih metrih. Rajanje na ledu se bo začelo čez teden dni, 25. novembra. Naenkrat naj bi sprejeli do 600 malih in velikih drsalcev, mogoča bo izposoja drsalk, prav tako bodo organizirali šolske športne dneve in poslovna druženja, šolo drsanja in številne dogodke, med drugim v baru Paviljon z izvrstnim razgledom na zimsko pravljico. Otroci bodo drsali brezplačno, a nujno v spremstvu odraslih, ki bodo za vstopnico odšteli od 4,25 do 7,5 evra (za 60, 90 ali 120 minut, odvisno od termina), drsalni park pa bo odprt vsak dan od 9. do 24. ure. dv