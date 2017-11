Zaradi neuspešnega opozarjanja na problem korupcije v samem Eulexu je Britanec Malcolm Simmons, tako sam trdi, odstopil s položaja vodje njegovih sodnikov. Eulex je ustanovila EU leta 2008 – ko je Kosovo postalo ob pomoči EU in ZDA neodvisno (dejansko je še danes mednarodni protektorat) – ravno zato, da se bori proti korupciji in da preganja vojne zločine. Zdaj pa se zdi, da se s svojimi 800 zaposlenimi tujci prilagaja praksi korupcije na Kosovu, namesto da bi nastopil proti njej. Po zadnjih podatkih je Eulex od leta 2008 izrekel 620 sodb, a niti en pomemben kosovski politik ni bil obsojen za korupcijo. Evropski davkoplačevalci sicer na leto plačujejo za Eulex 63 milijonov evrov.

V pogovoru za pariški dnevnik Le Monde je Simmons povedal, da je v zadnjih tednih zaman opozarjal na primere korupcije v Eulexu. Ne britanska vlada in ne EU nista hoteli pomagati pri ovadbi na policiji. Simmons se je sicer naprej obrnil na vodjo Eulexa Kennetha Deana. »A po mojem on in drugi na položajih ne morejo sprožiti preiskave, ker so sami vpleteni v afere, ki sem jih razkrinkal.«

»Obrnil sem se še na Federico Mogherini (zunanjo ministrico EU),« je še povedal. »Dvakrat sem ji pisal, a nobenega odgovora nisem prejel. To po mojem zelo dobro kaže na to, kakšen je odnos EU do korupcije.«

Druga plat medalje

Govornica evropske komisije Maja Kocijančič pa je povedala, da so glede vseh obtožb, s katerimi je prišel na dan Simmons, začeli preiskavo. Vendar Simmons noče sodelovati, saj na zahtevo preiskovalcev ni predstavil dokazov. Simmons pa tega ni storil, ker bi moral pri tem sodelovati s svojimi nadrejenimi v Eulexu, in ne z Mogherinijevo. V Bruslju tudi menijo, da je Simmons prišel na dan z vsemi temi obtožbami po tem, ko sta kolega vložila tožbo proti njemu.

Simmons je za Le Monde še dejal: »Veliko mojih kolegov se prilagaja, saj vedo, da bi imeli težave, če bi ravnali korektno. Sam nočem biti več del te farse.« Izrazil je dvom, da bi misija Eulex na Kosovu uveljavljala pravno državo. »To je politična misija,« je menil. Tako je povedal, da je Eulex hotel na vsak način onemogočiti pomembnega kosovskega politika Fatmirja Limaja, nekdanjega poveljnika albanskih gverilcev UCK, ki so mu po aretaciji v Sloveniji leta 2003 sodili za vojne zločine v Haagu, a so ga oprostili. Omenil je tudi ameriškega ustavnega sodnika, ki je prejemal plačo in dnevnice, ne da bi bil na Kosovu. Neka ustavna sodnica pa se je ukvarjala z drugim poslom in je kljub temu prejemala polno plačo od Eulexa v višini 11.000 evrov na mesec. Tudi proti njej Eulex, ko je to menda zahteval Simmons, ni posredoval. Simmons je odstopil tudi zato, ker se je kolega sodnik iz Eulexa piratsko polastil njegove elektronske pošte in jo potem kazal drugim.

Simmonsov odstop je drugi večji škandal v Eulexu od njegove ustanovitve leta 2008. Misijo, ki naj bi nadzirala kosovsko policijo in sodstvo ter obravnavala večje primere korupcije in vojnih zločinov, so že leta 2014 pretresle obtožbe britanske tožilke Marie Bamieh, ki je očitala več svojim kolegom, da so sprejeli podkupnine, da bi blokirali nekatere sodne postopke. Po teh obtožbah so jo odstavili.