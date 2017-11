Potem ko so košarkarji Petrol Olimpije v sredo doživeli visok poraz v 6. krogu Fibine lige prvakov proti AEK, jih danes čaka že nov obračun. Tokrat v ligi ABA, ko bodo v 9. krogu gostovali pri Partizanu. Ljubljančani so v srbsko prestolnico prileteli neposredno iz grške, proti črno-belim pa želijo narediti boljši vtis, kot so ga proti rumeno-črnim med tednom, in priti do drugačnega razpleta.

»Partizan je izredno napadalna ekipa, kar so dokazali v prejšnjih krogih lige ABA. Če želimo računati na uspeh v Beogradu, bo treba ustaviti njihov protinapad. Nikakor jim ne smemo dovoliti, da igrajo na odprtem igrišču. Vse to je ključ do uspeha. Če nam bo to uspelo realizirati, lahko računamo na presenečenje,« pred obračunom pravi trener Olimpije Gašper Okorn. Se vam njegovem besede zdijo znane? Če se, potem se ne motite. Strateg zmajev je namreč podoben recept za uspeh razkril tudi pred obračunom proti AEK, a na koncu ni bilo od tega nič. Obramba Olimpije je puščala vse povprek, in ko se je po uvodnih minutah ustavilo tudi v napadu, je nasprotnik to nemudoma izkoristil, prišel do visoke prednosti in tekmo zlahka dobil.

Enakega scenarija si seveda želi tudi trener Partizana Miroslav Nikolić, ki se dobro zaveda, v kako težkem ritmu igrajo Ljubljančani. Zato gre pričakovati, da bo Partizan zmaje napadel z agresivno igro, s katero bo poskušal izkoristiti njihovo utrujenost. Pri Olimpiji bi sicer drugi zaporedni uspeh po zmagi proti MZT sprejeli z odprtimi rokami, a vprašanje je, ali so v trenutni zasedbi brez poškodovanih Talorja Battla in Jana Barbariča dovolj kakovostni za enakovreden boj z Beograjčani. Ta bo za moštvi zadnji v jadranskem tekmovanju v novembru. Prihodnja dva tedna bosta posvečena reprezentancam, ki bodo igrale prve kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo. Premor bo trenerju Okornu in igralcem prišel izredno prav, saj se zdi, da dihajo na škrge. V prostih dneh bodo tako imeli dovolj časa, da se odpočijejo, popravijo težave v igri, ki jih je precej, in s povratkoma Battla in Barbariča popolnijo moštvo. December bo zanje izredno pomemben, saj se zavedajo, da bo treba začeti zbirati zmage.

Liga ABA, 9. krog: FMP – Mega Bemax 96:88 (19:22, 52:49, 75:67, Čović 22; Sinovec 22, Čančar 18), danes ob 19. uri: Partizan – Olimpija, ob 21. uri: Cedevita – Mornar, jutri ob 17. uri: Igokea – Cibona, ob 19. uri: MZT – Budućnost, ponedeljek ob 18. uri: Zadar – C. zvezda.