Po največji senzaciji v letošnji ligi prvakov, ko so zdesetkani Celjani minulo nedeljo pred 9200 gledalci v Sparkassen Areni v pristaniškem mestu Kiel na severu Nemčije premagali istoimenski klub z 29:26, se jutri v Zlatorogu obeta še en spektakel – povratni dvoboj pivovarjev in trikratnih prvakov Evrope (2007, 2010, 2012). Čeprav se čudeži ne dogajajo vsak dan, so v domačem taboru prepričani, da lahko nemški klub, ki ima več kot 10 milijonov evrov letnega proračuna (Celjani samo 1,7 milijona), še enkrat spravijo na kolena.

Trener Branko Tamše tudi v trenutkih slavij redko sprosti svoja čustva, a po veliki zmagi v Kielu je zasluženo storil prav to. Potem ko je v superlativih govoril o svoji oslabljeni ekipi po uspehu v Nemčiji, pred povratnim dvobojem z 20-kratnim prvakom Nemčije Branko Tamše umirjeno pravi: »Pred nami je nova tekma, a isti nasprotnik, ki je še vedno favorit, saj gre za velik ustroj, ki se ni mogel načuditi našemu uspehu v Kielu. A poraz je spodbodel Kiel, ki se bo sedaj želel oddolžiti v Zlatorogu, in to ni voda na naš mlin. Ampak po drugi strani to pomeni dodaten pritisk na Nemce, saj to tekmo enostavno morajo dobiti. Upam, da v naši ekipi in okoli nje ne bo evforije, saj moramo ostati treznih glav.«

Slovenski zet verjame v uspeh

Celjski krožni napadalec in nekdanji francoski reprezentant je že dvakrat nosil Kielov dres (med letoma 2007 in 2010 ter v sezoni 2015/16), na prvi tekmi v Nemčiji pa je s 30 leti najizkušenejši igralec v vrstah slovenskih prvakov nekdanjim delodajalcem nasul štiri gole. »Zavedati se moramo, da smo prvo tekmo odigrali zelo dobro, Kiel pa ne. Tokrat bo zagotovo igral bolje, zato moramo biti pripravljeni na težjo tekmo od prve. Od sebe moramo vsi dati še več kot v Kielu in jih poizkušati pripeljati do tega, da bo pritisk nanje še večji. Nemci enostavno morajo zmagati, za nas pa morebiten poraz ne bi pomenil konca sveta. In to velja izkoristiti, saj je žoga veliko težja, če je prisoten še pritisk. Če smo enkrat premagali Kiel, ne vidim nobenih razlogov, da ga ne bi še enkrat,« pravi slovenski zet (njegova žena Anja Polanec prihaja iz Trbovelj), v Mostarju rojeni Igor Anić, ki je v celjski zasedbi edini, ki se lahko pohvali z naslovom prvaka Evrope – osvojil ga je prav s Kielom leta 2010.

Za kapetana Davida Razgorja trener Tamše pravi, da bi ga želel imeti v ekipi vedno in povsod ob sebi, ne glede na zmago v Nemčiji pa »Raza« vlogo favorita spet prepušča gostom. »Gre za ekipo, ki je odigrala že nešteto takšnih težkih dvobojev. Doslej je sicer igrala v valovih, kar je bilo vidno tudi pred tekmo z nami, ko so razbili Stuttgart v bundesligi, nato pa izgubili z nami. Znova nas čaka zahtevna naloga, za nas pa bo dodaten plus spodbuda z menda polnih tribun Zlatoroga. Kiel je sicer vajen igrati pred takšno množico, za nas pa to pomeni ogromen plus,« pred tekmo s Kielom, ki je v nemški ligi v četrtek povozil Lemgo z 29:19 (še vedno je brez Hrvata Domagoja Duvnjaka, ki naj bi se po poškodbi vrnil šele decembra), pravi David Razgor.