Zato pa ni nič čakal princ William, ki se v okviru The Royal Foundation bori tudi proti spletnemu nadlegovanju. In že mu je uspelo zbrati predstavnike glavnih svetovnih tehnoloških podjetij od Googla do Twitterja, ki so se dogovorili, da bodo nemudoma razvili nova orodja za odkrivanje in preprečevanje spletnega nadlegovanja. Odprli so tudi stran, kjer predvsem otroke in mladostnike podučijo, kaj je spletno nadlegovanje in kako se mu izogniti. Prince William je v sklopu svojega projekta obiskal tudi starše najstnika, ki je zaradi spletnega nadlegovanja storil samomor, ter najstnico, ki je zaradi enakega razloga poskušala storiti samomor. S tem je svetu pokazal, da ima spletno nadlegovanje lahko hude posledice v resničnem življenju.

Najbolj priljubljena člana britanske kraljeve družine sta zadnje leto zelo dejavna na področju ozaveščanja o duševnem zdravju. S tem namenom v javnosti razkrivata precej podrobnosti o svojem čustvenem življenju. Ena zadnjih takih izpovedi je bila, ko je Kate razložila, kako težko se je princ William navadil na vlogo očeta in da se tudi sama včasih sprašuje, kako naj se spoprime s težko vlogo matere. Par aprila pričakuje tretjega otroka, menda celo dvojčka, tako da bosta imela še veliko časa za spraševanje o svojem starševstvu.

Pripravila Manja Rošini