Oliver Dragojević je pred dnevi v Frankfurtu zaradi zdravstvenega stanja odpovedal sodelovanje na velikem koncertu hrvaških glasbenikov. Kljub temu mu je zbrana množica 10.000 poslušalcev skupaj s Petrom Grašem odpela pesem Vjeruj u ljubav kot spodbudo in dobre želje pri okrevanju. Glasbenik je nekaj dni pozneje za srbski Blic dejal, da je nehal razmišljati o zdravljenju v Nemčiji. »Tako so mi svetovali zdravniki, saj bi potovanje z letalom lahko slabo vplivalo na moje zdravje. Svetovali so mi, naj se zdravim na Hrvaškem, in poslušal sem jih,« je dejal.

Zatrdil je tudi, da se kljub bolezni počuti dobro in da ostaja optimističen: »Boril se bom do zadnjega atoma. Samo pozitivne misli me lahko pripeljejo do zdravja, vse drugo je pot v propad.« Prepričan je, da se bolezen lahko najbolje pozdravi z glasbo, zato dneve najraje preživlja doma, kjer največ časa igra na klavir in prepeva.