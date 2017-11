Rodil se je leta 1952 v Čačku materi intelektualki oziroma učiteljici srbskega jezika in očetu, ki je iz druge svetovne vojne prišel s činom partizanskega kapetana. Svetovnonazorsko je bila družina deljena. Materina stran je veljala za pročetniško, očetova za partizansko. Oba momenta sta se pri Đorđeviću, za katerega je iskanje političnega zaledja značilno, menjala.

Začel je v rodnem Čačku v skupini Hermelini, ki so posebno radi igrali Animalse. Ker je ekipa izvedla rop (še danes trdijo, da so potrebovali denar za inštrumente), se je Đorđevićeva družina zaradi pritiska okolice preselila v Beograd, kjer je končal srednjo šolo. Veljal je za dekletom všečnega, vendar pa vestnega in discipliniranega fanta. V tistih časih se je ukvarjal z akustično glasbo. Najprej je ustanovil zasedbo Zajedno, nato nastopil v muzikalu Jezus Christ Superstar, na avdiciji za muzikal pa spoznal pevke, s katerimi je potem ustanovil zasedbo Suncokret. Navdahnjen z Mamas and Papas je gojil večglasno petje. Zasedba je izvajala raznolike napeve. Medtem ko so bili v pesmih, kot sta Uspavanka ali Prvi sneg, prepričljivo temačni, so obenem veljali za zgledno mladež, ki je veliko igrala po mladinskih delovnih brigadah.

Mladinski funkcionar Balada o lepi Rosi je na primer skladba o posebno lepi, a tudi vrli brigadirki Rosi. O tem, da je bil ob koncu sedemdesetih let, se pravi na pragu tridesetih, že uveljavljen državljan, govori podatek, da je leta 1977 prispeval besedilo za napev Produži dalje (in kasneje tudi za Loš glas) Zdravka Čolića. Medtem se ga Buldožerji lahko spomnijo kot mladinskega funkcionarja. Ko je ljubljanska celica Zveze socialistične mladine Slovenije namreč prepovedala koncert Buldožerjev v Hali Tivoli in so v Sloveniji obveljali za politične sumljivce, so jih njim bolj naklonjeni ljudje iz študentske organizacije ljubljanske univerze (Univerzitetna konferenca ZSMS) odpeljali v Beograd na rehabilitacijski nastop na 10. kongres Zveze socialistične mladine Jugoslavije. Tamkaj jih je v vlogi soorganizatorja pričakal Bora Đorđević. Đorđević je skozi vse akustične zasedbe vlekel isti problem. Noben bend ni hotel igrati ali posneti njegove pesmi z naslovom Lutka sa naslovne strane. Tudi v skupini Rani mraz, ki ji je poveljeval Đorđe Balašević in h kateri je Đorđević pristopil za kak mesec in pol, mu ni uspelo uveljaviti svoje ideje. Je pa v vseeno prispeval glas v pesmi Računajte na nas. Pri času 1.45 lahko slišite edino soglasje obeh gospodov, ki se dandanes nimata rada. No, nekdo je dejal: »To mu še lahko oprostiš. Titu so peli vsi, ne morem pa mu oprostiti, da je glas prispeval k himni Partizana, čeprav navija za Crveno zvezdo. Ni važno, če se je to dogajalo v sedemdesetih letih.« Da, še v času skupine Zajedno se je to zgodilo, pesem pa je danes znana kot Kad Partizan bitke bije. »Pel sem samo tisti 'Hej, hej, hej!', vendar pa nisem vedel, da bo to Partizanova himna. To je največja packa v moji karieri,« pravi sam.

Kost v grlu A od Lutke sa naslovne strane Đorđević ni odstopal. Z njeno pomočjo je tudi izvedel glasbenonazorski obrat iz zglednega v kljubovanje. Leta 1978 je pristopil k skupini SOS, ekipi hard rockerjev, ki jo je vodil basist Miša Aleksić, Beograjčan, ki je imel tedaj za seboj celo nekaj malega izkušenj z igranjem rockabillyja v ZDA. SOS niso imeli pevca. Na idejo, da povabijo Đorđevića, je prišel Aleksić, prva zadeva, ki so jo posneli, pa je bila prav Lutka sa naslovne strane. Riblja čorba je bila rojena. Mala vinilna plošča z omenjeno pesmijo je bila v treh mesecih leta 1978 prodana v 100.000 primerkih, dokončno pa so trg osvojili leto kasneje s prvo veliko ploščo z naslovom Kost u grlu. Đorđević se je iz puloverjev in blagih materialov preoblekel v usnje in začel figurirati kot upornik. Dogodki, ki so temu sledili, tvorijo eno najuspešnejših pop karier v nekdanji Jugoslaviji. Podobno kot Emir Kusturica ima tudi Đorđević težave s Slovenijo. In Slovenija z njim. Izjava o dunajskih hlapcih nemara nikdar ne bo pozabljena. Sam sicer trdi, da se je za njo opravičil, vendar nam kljub vsem naporom ni uspelo ugotoviti, komu in kdaj se je to zgodilo. Po osamosvojitvi je imel v Sloveniji status dandanašnjega Thompsona. Nezaželen. Prvi poosamosvojitveni poskus koncerta leta 1997 je propadel, ker je tedanji ljubljanski mestni svet pritisnil na direkcijo Hale Tivoli, da koncert odpove. Z leti so se stvari pomirile in leta 2002 je Čorba nastopila v Tivoliju, lani pa celo v Cankarjevem domu, tako ali tako pa Đorđević že nekaj let živi v Ljubljani oziroma v Kosezah.