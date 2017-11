Začetek konca centralnobančne dogme?

Počasi se približujemo koncu leta. V teh trenutkih se običajno oziramo nazaj na preteklo leto in oblikujemo naše poglede za leto, ki prihaja. Ocena za leto 2017 je lahko res jedrnata – vsa potencialna tveganja, ki smo jih zaznavali ob koncu leta 2016 – volitve na Nizozemskem, v Franciji ter Nemčiji kot prevladujoča politična tveganja na eni strani ter začetek opuščanja izrednih ukrepov monetarne politike centralnih bank na drugi strani – so se iztekla brez večjih pretresov. Posledično so se kapitalski trgi obarvali v zeleno, pri čemer so dosegali celo zgodovinsko visoke ravni. Solidne rezultate smo spremljali tako na makroekonomski kot podjetniški ravni, zato se vlagatelji niti ob posameznih geostrateških zaostritvah niso preveč vznemirjali. Celo ob eskapadah predsednika Združenih držav Amerike so vse večkrat le zamahnili z roko.