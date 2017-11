Morda je res, da zaradi vsega omenjenega že vnaprej povsem podzavestno na avto določene znamke gledamo skozi prizmo njegovih splošno sprejetih lastnosti, a šele vožnja to bodisi potrdi bodisi ovrže. Tokrat se je na neki način zgodilo oboje – v vožnji BMW serije 5 smo namreč dejansko najprej občutili izjemne vozne lastnosti, medtem ko smo se v volvu kar avtomatsko počutili kanček bolj varno. No, vsaj to slednje bržčas lahko pripišemo že omenjeni podzavesti, ni bilo pa prav nič podzavestnega pri tem, da nas je šved ob tem presenetil z odličnimi voznimi lastnostmi, predvsem glede lege na cesti in odzivnega volanskega mehanizma. A težko bi tu še za pikico bolj suverenega ne označili bavarca (mimogrede: k dobremu občutku sta zagotovo pripomogla tudi oba štirikolesna pogona), čeprav gre resnično za težko opisljive malenkosti, saj boste v končni fazi pri enem in drugem resnično uživali v vožnji. Ki je lahko pri obeh, tudi v odvisnosti od nastavitve različnih voznih programov, še prav posebej udobna ali pa omogoča še boljše občutke pri bolj dinamičnih spreminjanjih smeri, pospeških… In ko smo že pri teh, je treba dodati, da je BMW tu svojega tekmeca pusti zadaj (pospeška do stotice 5,6:7,2 sekunde), pri čemer seveda nikakor ne gre zanemariti, da ima bavarski 3-litrski dizelski motor 30 konjev več (265 oziroma 195 kilovatov) od švedskega dvolitrskega (235 KM/173 kW); oba sta sodelovala z odličnima 8-stopenjskima samodejnima menjalnikoma. Omenjene številke seveda pomenijo, da je pri obeh moči v izobilju in da boste ob močnejših pritiskih stopalke za plin, kot bi mignil, v hitrostnih območjih, ki jih cestni predpisi ne dopuščajo. Bolj zanimivo pa je, spet v odvisnosti od omenjenih številk, nekaj drugega – in sicer, da je volvo na 100 kilometrih vožnje v povprečju porabil pol litra goriva več od tekmeca (8,2:7,7 litra).

K užitku med vožnjo pripomoreta tudi voznikovo delovno okolje in občutek, ko sedemo za volan, pri čemer je izmed obeh primerkov izjemne kakovosti Volvo deloval še kanček prestižnejše. V prvi vrsti je sicer pri njem izstopal ogromen zaslon na dotik, prek katerega si nastavljate praktično vse, kar želite. In priznati je treba, da je zelo dober, med najbolj odzivnimi, kar smo jih preizkusili, a po drugi strani je BMW-jev »klasični« sistem z vrtljivim gumbom še vedno hitrejši, prijaznejši do uporabnika in predvsem najvarnejši način za upravljanje različnih funkcij v avtomobilih med vožnjo. Kar zadeva občutek za volanom, dodajmo, da ima voznik v volvu nekaj več prostora, kot bi bil prostor zanj širši, medtem ko BMW deluje, kaj pa drugega, malce bolj »športno utesnjeno«, a to niti slučajno ne pomeni, da je prostora malo. Zadaj pa je zgodba obrnjena – obe enako dolgi vozili (4,94 metra) na udobnih zadnjih sedežih ponudita dovolj udobja in prostora tudi visokoraslim odraslim potnikom, a BMW po našem občutku še malce več. Prtljažnika pa sta tako rekoč identična in 10 litrov razlike v korist BMW (570:560) se v praksi ne pozna.

Kar zadeva opremo, oba ponujata veliko, a je še več na voljo za doplačilo. Malenkost bogatejše je s stopnjo opreme inscription opremljen V90, a ima tudi BMW po drugi strani nekatere stvari, ki so pri švedu doplačljive, kot je denimo navigacijska naprava. Precejšnja razlika v ceni gre tako predvsem na račun motorja, saj BMW 5 touring z močnejšim stane 71.850 evrov, volvo V90 pa s šibkejšim, ki je hkrati najmočnejši v ponudbi, 63.318 evrov, pri čemer, če bi BMW namenili šibkejši motor, razlike praktično ne bi bilo. To pa je seveda v obeh primerih veliko, a to sta pač že avtomobila, pri katerih cena ni najpomembnejši dejavnik, zato je bilo med obema odličnima avtomobiloma tokrat težko izbrati boljšega. Več pa v sklepu.