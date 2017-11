X3 je tehnološko seveda izjemno napreden avtomobil in ponuja skoraj vse, kar bavarski proizvajalec ponuja tudi v svojih modelih višjih razredov, navduši pa tudi z voznimi lastnostmi na urejenih cestah in zunaj njih, kjer mu na prvi pogled sicer ne bi pripisali takšnih sposobnosti, kot jih kasneje prikaže. Novi BMW X3 bo sprva na voljo s tremi bencinskimi in dvema dizelskima motorjema, pri čemer so, vsaj na začetku, vsi tudi opremljeni s samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom. Dizelska motorja sta 2-litrski s 190 konji (140 kilovati) in 3-litrski z 265 KM (195 kW), bencinski pa 2-litrska s 184 ali 252 KM (135 ali 185 kW), medtem ko vrh ponudbe predstavlja prvi avtomobil M performance te modelske serije, in sicer X3 M140i, ki se lahko pohvali s trilitrskim šestvaljnikom s 360 KM (265 kW). Najcenejši BMW X3 z osnovnim bencinskim motorjem je naprodaj za 49.900 evrov, osnovni dizelski stane 51.050 evrov. mat