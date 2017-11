Skoraj polovičen osip v sinočnjih kvalifikacijah je manj od pričakovanj slovenskega strokovnega vodstva in tekmovalcev na začetku 39. sezone svetovnega pokala. Na nedeljsko tekmo posameznikov se je uvrstil najmlajši del reprezentance Timi Zajc, Tilen Bartol in Anže Semenič ter Peter Prevc. V kvalifikacijah so obtičali povratnik po poškodbi Robert Kranjec (prekratek za osem desetink točke), Jurij Tepeš in Anže Lanišek, ki je bil poleti najboljši Slovenec z drugim mestom v skupnem seštevku velike nagrade. »Vsa četverica, ki se je uvrstila na nedeljsko tekmo in bo nastopila tudi na sobotni moštveni preizkušnji, je v kvalifikacijah zamudila na odskočni mizi. Preostali trije so imeli na tehnično zahtevni skakalnici težave od prvega skoka naprej, zato je bilo za njih hitro konec nastopov v Wisli,« je bil jedrnat selektor Goran Janus.

Ker so bili za večino skakalcev to šele prvi skoki na snegu, so imeli velike težave pri doskoku. »S skoki sem upravičil naslov državnega prvaka. Na treningu sem skakal normalno, v kvalifikacijah pa sem bil malo nervozen, ampak sem v odlični formi. Pristati na snegu je povsem drugače, zato bom potreboval še nekaj časa, da se prilagodim,« je povedal najmlajši, 17-letni Timi Zajc, ki je bil s 17. mestom najboljši Slovenec v kvalifikacijah, potem ko je tudi že v obeh serijah za trening prikazal dobra skoka (120,5 m – 12. mesto, 124 m – 9.). Le mesto za njim je bil drugi mladinski reprezentant Tilen Bartol, ki je skoke s treninga v Kranju prenesel na tekmo. »Vesel sem, da sem se brez trepetanja uvrstil na tekmo. Skoki, ki sem jih pokazal, so minimum, ki ga pričakujem od sebe,« je vtise strnil Anže Semenič. Peter Prevc je boljše skoke pokazal na treningu (120,5 m – 7. izid serije, 122,5 – 11.) kot na tekmi (115 m – 24.): »Najpomembnejše je, da smo vsi celi, saj sem imel ob izteku po drugem skoku kar nekaj težav. Skoki so bili v redu, sproščeni, ni grobih napak. Nekaj se je nakazalo, da sem lahko miren. Malce se lahko še izboljša, a ne smemo prehitevati.« Medtem ko sta bila Lanišek in Tepeš razočarana, je bil Kranjec vesel, da je bil po skoraj dveh letih znova na snegu.

Avstrijec Stefan Kraft, branilec velikega kristalnega globusa, je le nadaljeval tam, kjer je sklenil lansko sezono. Bil je najboljši v obeh serijah za trening in kvalifikacijah. Izjemno formo so pokazali Nemci s petimi tekmovalci med najboljšo deseterico.

Izidi, kvalifikacije: 1. Kraft (Avs) 129,5 (126,5 m), 2. Leyhe (Nem) 127,6 (124,5), 3. Kobajaši (Jap) 126,5 (126), 17. Zajc 118,7 (121), 18. Bartol 117,4 (121), 21. Semenič 114,4 (121,1), 24. Prevc 113 (115), 51. Kranjec 95 (110), 67. Tepeš 77,5 (104), 69. Lanišek 77 (107).