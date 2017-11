Stavba je visoka 89 metrov, razdeljena je na 21 nadstropij, na vrh pa vodi natanko 479 stopnic. Z njimi se bo med 10. in 15. uro spopadlo več kot 600 tekačev, razporejenih v osem kategorij. Najuspešnejši štirje, ki bodo enkrat premagali vzpon, bodo prejeli naziv princ in princesa, tisti, ki se bodo na vrh palače povzpeli trikrat, pa bodo eno leto nosili naziv kralj (in kraljica) Kristalne palače.

»Želja je, da dogodek vsako leto nadgradimo. Letos imamo prvič kategorijo, ki bo potekala kar pet ur. Step Up Triglav Run je izziv, pri katerem tekmovalec premaga nadmorsko višino najvišjega vrha in simbola Slovenije – Triglava,« je poudaril organizator športno-dobrodelnega dogodka Boštjan Gams in dodal, da so letos dobrodelno noto teka še okrepili z dogodkom 24 ur Kristalne palače, ko sta Andrej Težak Tešky in Beba Ščap višinsko razliko od tal do vrha palače premagovala 24 ur, izkupiček pa bodo organizatorji namenili pediatrični kliniki.