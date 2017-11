Ameriški predsednik Donald Trump je zmagal na volitvah tudi zaradi obljube o gradnji zidu na meji z Mehiko, ki naj bi onemogočil prihod tisočih migrantov. Američani so mu verjeli, da bo izpeljal ta gradbeni podvig, ki bo pomagal »narediti Ameriko spet veliko«. Toda po letu dni od volilne zmage v ZDA še niso niti zasadili lopate, pravzaprav se okoli gradnje megaprojekta vse bolj zapleta. Vse več je namigovanj, da gre za potemkinove vasi. Zato pa so na drugem koncu sveta, v Rusiji, septembra zelo tiho in sramežljivo napovedali gradnjo zidu (ograje) med Ukrajino in okupiranim ter anektiranim Krimom.

Trump obljublja, Putin gradi

Moskva je objavila razpis za izvajalca del pri projektu, ocenjenem na 3,7 milijona dolarjev, in napovedala, da bo sredi oktobra izbrala izvajalca, ki bi takoj začel dela in jih končal že decembra. Očitno tudi Rusom ni šlo vse po načrtih in nekoliko zamujajo, a v nasprotju z Američani so začetek del premaknili samo za en mesec. Rusija je namreč včeraj že začela graditi ograjo na meji med leta 2014 priključenim Krimom in Ukrajino. Visoka naj bi bila okoli dva metra in dolga 50 kilometrov, a jo bodo končali šele prihodnje leto, verjetno do junija, so zapisali v ruski tiskovni agenciji ob navajanju ruske obveščevalne službe FSB, ki je nosilka celotnega projekta.

Ruska ograja bo po novih izračunih stala predvidoma 3,3 milijona dolarjev – kar je v nasprotju z ameriškim projektom, ki je vsak mesec »dražji« – celo nekoliko manj od najprej načrtovanega. Z njo pa želijo, kot so poudarili, zagotoviti »varnost prebivalcev Krima in turistov«. Pred kom naj bi jih varovali, v ruski tajni službi niso povedali.

Med polotokom in Ukrajino so trenutno vzpostavljeni trije mejni prehodi. Ukrajina je sicer jeseni 2014 zaradi strahu pred ruskim napadom sporočila, da bodo na približno 2000 kilometrov dolgi meji zgradili ograjo. Do danes pa jim je uspelo zgraditi le nekaj deset kilometrov ograje. Okoli 400 kilometrov meje med Ukrajino in Rusijo trenutno nadzorujejo proruski separatisti. Kijev jih obtožuje, da jih Rusija čez ta del meje zalaga z orožjem in vojaki. Moskva to vztrajno zanika.

Od začetka spopadov leta 2014 je v konfliktu življenje izgubilo že več kot 10.000 ljudi, toda na Krimu je bilo ves ta čas mirno.