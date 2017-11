Ime podjetja je nastalo iz začetnic črk ustanoviteljev podjetja Reimann in Löhner. Reimannov oče je bil pionir avtodomarstva v Evropi in tudi nekdanji lastnik tovarne avtodomov Concorde. Ko je leta 2013 družina Reimann tovarno Concorde prodala, je Jochen nekaj let še ostal direktor prodaje, a je po nekaj letih stopil na samostojno pot. Ko se mu je pridružil še Reinhard Löhner, takratni tehnični direktor Concorda, pa je nastala nova novo blagovna znamka prestižnih avtodomov. Leta 2015 so zagnali proizvodnjo in leta 2016 proizvedli 316 luksuznih vozil. V Morelu sicer izdelujejo sedem različnih modelov, palace 88 LB pa je vozilo z dolžino dobrih 9 metrov, visoko 3,6 in široko 2,4 metra, teža vozila za vožnjo znaša 5700 kilogramov, skupna dovoljena teža brez priklopnika pa je 7490 kilogramov. Za njegovo vožnjo je treba imeti vozniško dovoljenje C-kategorije. Različni modeli so izdelani na različnih šasijah, največ pa se uporabljajo prav Ivecove šasije. V Sloveniji znamko Morelo zastopa podjetje Promotrade iz Žalca.