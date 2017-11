Veriga pekarn Greggs je pred dnevi dodobra razburila krščansko skupnost. V svojem oglasu so si namreč izposodili del krščanske simbolike: upodobili so trenutek, ko novorojenca Jezusa obiščejo sveti trije kralji, a so si privoščili drzno spremembo: Jezuščka so nadomestili s hrenovko v testu.

Oglas s sporno fotografijo so objavili v luči skorajšnjega izida adventnega koledarja. Ta bo kupcem za 24 funtov na voljo od ponedeljka dalje v izbranih poslovalnicah pekarne, vseboval pa bo kupone za popust pri nakupu pekovskih izdelkov.

Simon Richards, vodja desničarske skupine Freedom Association je dejal, da je tovrstno oglaševanje »bolno« in da si oglaševalci »nikoli ne bi drznili na takšen način se norčevati iz katere druge religije«. V svojem zapisu na twitterju je ljudi še pozval k bojkotu verige Greggs. Tudi Daniel Webster predstavnik za odnose z javnostmi, se je strinjal s pozivom k bojkotu in dodal še, da je krščanska simbolika vsako leto neprimerno uporabljena za namene oglaševanja in ustvarjanja škandalov. »Letos se je vse skupaj začelo nekoliko hitreje,« je še dejal za britanski Guardian.

Please boycott @GreggsOfficial to protest against its sick anti-Christian Advent Calendar. What cowards these people are: we all know that they would never dare insult other religions! They should donate every penny of their profits to @salvationarmyukhttps://t.co/tAV7CRP7WM