Kot sorazmerno humano rešitev je danes na policijskem dvorišču na Vodovodni cesti za Bežigradom policist Tomislav Omejec označil novi vodni top policije. Vodja sektorja splošne policije na generalni policijski upravi je namreč povzel izkušnje iz tujine, da so poškodbe ob intervenciji z vodnim topom bistveno manjše, kot če proti množici ukrepa policijska »pehota«. Zato v nekaterih državah, Omejec je izpostavil predvsem Belgijo, vodne topove uporabljajo precej pogosteje, kot smo to do zdaj počeli pri nas. Trideset let stari policijski vodni top, ki so ga slovenski policisti podedovali še od miličnikov, zdaj pa odhaja v muzej, so namreč uporabili le enkrat. Na vseslovenskih vstajah leta 2012.

Vsi učinki vodnega topa niso le psihološki, hitrost in moč curka pa lahko policisti prilagajajo. Pretočnost topa je 1200 litrov na minuto pri 10 barih, največji tlak pa se lahko povzpne do 16 barov. Ob tem je morda na mestu pojasnilo, da en bar pomeni 100.000 pascalov, torej 100.000 enot njutona (sila, ki pospeši maso enega kilograma s pospeškom enega metra na kvadratno sekundo) na površini kvadratnega metra.

Rosenbauerjev 1,160.000 evrov (skupaj z DDV) vredni vodni top ima tri premične glavne šobe (dve spredaj in eno zadaj), iz katerih lahko pokrije ves prostor okoli sebe. Vsaka premična šoba je opremljena tudi s kamero, prek katere lahko upravljalec topa z ročico nameri in zmoči svojo tarčo. Policisti ob tem poudarjajo, da je sicer glavna taktika odganjanja množic brizganje v tla.

Vodi lahko dodajo barvo ali solzivec

Toda sam curek, s katerim lahko vozilo pokrije razdaljo do okoli 60 metrov, ne pomeni najbolj bistvene dodane vrednosti novega vodnega topa v primerjavi z dosedanjo muzejsko različico. Na policiji pričakujejo dodaten učinek predvsem od izboljšane mobilnosti vozila, kamer za snemanje množic, izjemno močnega megafona za nagovarjanje množic ter možnosti »plemenitenja« vodnega curka z barvo ali solzivcem. Barva pride v poštev predvsem za označevanje posameznikov in posledično lažje dokazovanje njihovega sodelovanja v neredu, uporabnosti solzivca (dodanega vodi v deležu od 0,7 do 0,9 odstotka) pa najbrž ni treba pojasnjevati. Poleg 10.000-litrske cisterne za vodo in rezervoarjev za barvo in solzivec ima vodni top, ki se lahko uporablja tudi za gašenje manjših požarov, še rezervoar za etanol, vendar so nam pojasnili, da je ta namenjen zgolj čiščenju.

Vodni top, katerega končna hitrost na cesti je 110 kilometrov na uro, je zgrajen robustno in na način, da plezanje po njem ni mogoče. Celo odprtina med gumami in blatniki je zapolnjena do te mere, da gume ni mogoče uporabiti kot stopnice. Je bolj kot ne »neprebojen«, na podvozju in po karoseriji pa ima več manjših šob, s katerimi lahko gasi sam sebe, če vanj prileti molotovka ali podobna vnetljiva pošiljka.

Nova policijska pridobitev je že homologizirana, ni pa še registrirana in zato ta trenutek še ne more na cesto. Prav tako se mora ekipa petih policistov še izuriti za upravljanje vodnega topa.