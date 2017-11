Tujci so državljani Irana, Pakistana, Afganistana, Kube, Turčije in Alžirije, med njimi so tudi ženske, otroci in dojenček. Tujci ne posedujejo nobenih dokumentov. Nudili so jim potrebno zdravniško pomoč, med drugim so nosečo tujko odpeljali v bolnišnico, od koder so jo že odpustili.

Po prvih razgovorih so vsi tujci zaprosili za azil. Policisti opravljajo nadaljnje postopke. Zoper 33-letnega voznika kombija so odredili pridržanje in ga bodo s kazensko ovadbo privedli na okrožno državno tožilstvo.

Po končanih postopkih so tujce predali hrvaškim varnostnim organom, 40-letnega državljana Romunije pa so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.