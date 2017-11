Da v Sloveniji zadružni duh vzajemnosti in medsebojne pomoči peša, ugotavlja tudi dr. Matija Kovačič, ki je na ljubljanski biotehniški fakulteti študentom vrsto let predaval tudi o zadružništvu, odkar je v pokoju, pa se posveča kmetovanju. Bi lahko kmetje shajali brez zadrug, ga vprašamo. »Danes praktično shajajo brez njih, v zgodovini so bile pa zadruge zelo pomembne. Posebno v času, ko se je začel krepiti liberalizem in so bili kmetje pod udarom velikega kapitala. To je bilo pred 100 do 150 leti, v Nemčiji že prej. Takrat so zadruge kmetom omogočale ugodnejše