In že naslednji dan bo James Bond obšel ves svet – s kakšno prsato plavolasko bo brezdelno poležaval v svoji zasebni stanzi pri Firencah, z gondolo plul po Benetkah, na nenadni klic MI6 bo odpotoval v Monte Carlo, od koder se bo po sledeh mednarodne teroristične mreže in po drvenju z aston martinom po cestah Provanse znašel v Pragi. Iz Češke bo sledil ponorelemu arabskemu teroristu do Dunaja in naprej, vse dokler ga v spektakularni slalomski dirki po pobočjih Himalaje ne bo zasledoval do Indokine, kjer bo na Elanovih letalskih smučeh s padalom skočil nekje nad Vietnamom, zadal