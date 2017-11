In se je s svojimi pomočniki podal na lov za nepridipravom. Slednji se naokoli prevaža v avtomobilu, po zaslugi pozornega državljana, ki ga je fotografiral, prepoznanem kot »bela sierra« z dobro vidnim napisom »F*** Trump and f*** you for voting for him«, a na Troyjevo žalost brez registrske številke, ki bi ga vodila do njega. Pa je ubral sodobno pot in na svojem profilu na facebooku ob fotografiji objavil naslednji poziv: »Prejel sem številne klice v zvezi z žaljivim napisom, pogosto videnim na tem avtu vzdolž ceste 359. Če poznate lastnika ali je avto vaš, bi se rad o tem z vami pogovoril.«

In se je vsulo. Ne s prijavami, ampak z opozorili, da s Trumpovim prihodom v Belo hišo ni izginil prvi amandma, ki omenja svobodo govora. Nekdo je na pomoč priklical tudi razsodbo ameriškega vrhovnega sodišča, ki je leta 1971 razveljavilo na vseh sodnih instancah v Kaliforniji potrjeno obsodbo tedaj 19-letnega Roberta Cohena, ker je vznemirjal javnost z nošenjem jakne z napisom »F*** the draft (J*** vojaški nabor). Že pred dnevi se je komentarjev (resnici na ljubo nekaj tudi v šerifov prid) nabralo okoli 20.000, kar šerifov urad upravičuje, da ni odgovarjal na poizvedovanje The Independent, ali vedo, kdo žali 4,685.047 Teksašanov, ki so dali glas Trumpu.