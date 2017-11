Glasbeni odri: Kupna moč poganja koncertni val

Toni Sabol nima biografije na wikipediji. Pa bi si jo nemara zaslužil. Zanj ve zgolj ožja javnost. Toni Sabol je bil svoje čase najmočnejši organizator pop koncertov v Sloveniji, deloval pa je tudi v Jugoslaviji. Ni šlo samo za stara rockerska imena, za kar so veljali izvajalci tipa Wishbone Ash, ki so bili svoje čase v Hali Tivoli malodane abonirani. Sabol je v Ljubljano, Zagreb in Beograd pripeljal tudi Ruts in Leno Lovich. Torej takratne novovalovske zvezde.