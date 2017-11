Študija, ki so jo naredili na Univerzi v Glasgowu in je bila objavljena v reviji PLOS One, je pokazala, da stari starši svojim vnukom dajejo priboljške prepogosto in jih hranijo preveč izdatno. Poleg tega so raziskovalci ugotovili, da nekateri pred svojimi vnuki kadijo in jim ne omogočajo dovolj gibanja. Toda igralka Maureen Lipman, ki ima tudi sama dva vnuka, pravi, da je naloga starih staršev ravno to, kar raziskovalci izpostavljajo kot težavo. In sicer, da svoje vnuke razvajajo.

Stari starši vnukom ponujajo presladko in premastno hrano

Raziskovalci so preučili 56 študij iz 18 držav in se pri tem osredotočili na tri ključna področja: prehrano in telesno težo, telesno aktivnost ter kajenje. Preučevali so potencialen vpliv predvsem tistih starih staršev, ki imajo v otrokovem življenju pomembno vlogo, vendar pa niso primarni skrbniki. V poročilu so ugotovili, da ima ravnanje starih staršev na področju prehrane in telesne teže na otroka negativen vpliv. Svoje vnuke namreč, kot so pokazale študije, hranijo s hrano, ki vsebuje preveč sladkorja in maščob.

Stare starše so starši označili kot popustljive in slabo oziroma napačno informirane in jih obtožili, da hrano uporabljajo kot čustveno orodje. Poleg tega pa se je pokazalo, da se straši ob vsem tem počutijo nemočne, saj si zaradi odvisnosti od pomoči svojih staršev pri varstvu svojih otrok ne upajo oziroma nočejo vmešavati.

Prav tako je bilo v okviru študije ugotovljeno, da se otroci, ko so v varstvu starih staršev, premalo gibljejo. Pri tem velja poudariti, da je količina telesne dejavnosti povezana tudi s tem, ali so stari starši tudi sami aktivni in ali je na voljo primeren prostor, v katerem so otroci lahko gibljejo.