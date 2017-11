Civilna iniciativa ostro proti postavitvi vetrnic na pobočju Košenjaka

Na novinarski konferenci civilne iniciative, ki nasprotuje postavitvi vetrne elektrarne na Košenjaku, so izpostavili predvsem strah pred škodljivimi vplivi na zdravje ljudi in pred uničenjem narave, investitorju, družbi DEM, pa očitali zasledovanje zgolj dobička. Dravske elektrarne Maribor so se maja lani na državo obrnile s pobudo za umestitev osem vetrnic za pridobivanje električne energije na pobočju Košenjaka oz. na Ojstrici v državni prostorski načrt. Glede na to, da postopki za pripravo DPN že tečejo, so v civilni iniciativi danes opozorili, da se njihovega glasu nasprotovanja vetrnicam ne sliši, kljub temu da na to z argumenti opozarjajo že dalj časa. Poudarjajo, da ne nasprotujejo zeleni energije, a ne na račun zdravja ljudi in varovanja narave. sta