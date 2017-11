V sredo je v Vatikanu potekala morda malce nenavadna, prav gotovo pa zanimiva slovesnost. Papež Frančišek je sprejel delegacijo Lamborghinija, ki je v središče Rima pripeljala posebno različico svojega superšportnika huracana. Lamborgini Hurracan, ki se že na prvi pogled razlikuje od 'običajne' različice – obarvali so ga namreč v belo barvo, preko strehe, pokrova motorja, po robovih vrat pa so mu narisali več zlatih črt, so izdelali posebej za papeža.

Huracana je papež posvetil in podpisal, vendar se je odločil, da vozila ne bo obdržal. Maja ga bodo tako v dobrodelne namene prodali pri dražbeni hiši RM Sotheby's. Izkupiček od prodaje bo tako šel za obnovo katoliških domov v iraški planoti Nineveh, fundaciji papeža Janeza XXIII., ki skrbi za zlorabljene ženske in žrtve trgovanja z ljudmi, ter organizacijama GICAM in »Amici per il Centrafrica«, ki skrbita za pomoč ženskam in otrokom v Afriki.

Za svoje potrebe je papež v preteklosti uporabljal precej bolj skromne avtomobile. Po Vatikanu se je med drugim vozil celo z renault 4 iz leta 1984, kot kardinal pa je uporabljal predvsem javni prevoz.