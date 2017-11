Iračanka Sarah Eedan je na omrežjih objavila selfi z izraelsko miss Adar Gandelsman in s tem zanetila pravo spletno vojno. Številni so bili zmožni videti mimo političnih razprtij med državama in jim je bila fotografija lepotic všeč, drugim pa je bilo njuno medsebojno občudovanje neokusno. »Lepotica iz Iraka veselo pozira z lepotico z območja okupacije in brutalnosti,« je bil v odzivu na twitterju oster profesor Asaad Abukhalil, ki sicer dela v ZDA.

Miss Iraka je v izjavi za javnost skušala razložiti situacijo: »Miss Izraela me je prosila za skupno fotografijo, pri tem pa izrazila upanje na boljše odnose med državama. Prošnji sem ugodila, saj se mi je zdelo njeno sporočilo dobro. Namen fotografije je bilo upanje za mir na svetu.« Nikakor pa ni s fotografijo skušala izraziti podpore Izraelu, je pojasnila in se opravičila vsem, ki bi jih lahko s tem užalila.

Mnogi so njuno sporočilo dojeli – iz urada izraelskega premierja so sporočili, da je to »čudovito sporočilo miru za regijo«, na izraelskem portalu Ynet pa so zapisali, da skuša njihova miss »zbližati srca«.