V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenija (Sviz) so ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pred mesecem dni poslali zahteve po zvišanju osnovnih plač strokovnih delavcev od vrtcev do univerz. Plače nosilnih poklicev v izobraževanju namreč zaostajajo za plačami primerljivih poklicev v javnem sektorju, torej plačami v zdravstvu in državni upravi, je povedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. »Povprečna plača učitelja z univerzitetno izobrazbo za več kot 500 evrov zaostaja za povprečno plačo uradnika v tej državi,« je ponazoril. Na ministrstvo so naslovili tudi zahteve po ustreznem vrednotenju razredniškega dela in po zvišanju proračunskih sredstev za izobraževanje.

Odgovor ministrstva za izobraževanje so v Svizu prejeli danes, vendar pa po besedah Štruklja s tem niso dobili zagotovila, da se je vlada s sindikatom pripravljena pogajati. Ministrica Maja Makovec Brenčič namreč sindikat usmerja na centralna pogajanja o odpravi plačnih anomalij, ki z zahtevami sindikata po besedah Štruklja nimajo nobene zveze. »To je zahteva po izboljšanju plač, zato tega napotila v resnici ne razumemo oziroma ga razumemo kot zavrnitev pripravljenosti na pogajanje,« je poudaril. Dodal je, da je ministrica v odgovoru sicer navedla tudi, da je izhodišča za pogajanja poslala v medresorsko usklajevanje, vendar pa pri tem ni jasno, kdaj se bo usklajevanje končalo.

Bodo učitelji odšli na ulice? »Ker smo izčrpali roke, nam ne preostane drugega, kot da posežemo po pritiskih in orodjih, ki bodo prisilili vlado, da bo storila, kar je njena dolžnost: da se bo začela z nami pogajati o zahtevah, ki so bile posredovane,« je bil odločen Štrukelj. V Svizu namreč ugotavljajo tudi, da jih vlada ne obravnava kot enakopravne partnerje, saj z njimi ravna drugače kot s policisti, zdravniki, gasilci in drugimi skupinami, s katerimi se je o specifičnih zahtevah ločeno pogajala. Če vlada do konca meseca torej ne bo pozitivno odgovorila na njihove zahteve, bo glavni odbor Sviza glasoval o stavki. Če bodo odločitev v odboru podprli, pa se bo do stavke opredelilo še članstvo. »Verjamem, da bo članstvo z veliko večino stavko tudi izglasovalo,« je poudaril Štrukelj. Na seji glavnega odbora bodo po njegovih besedah predlagali tudi, da se k že omenjenim zahtevam doda še zahteva o višjem regresu za vse, ki so pod minimalno plačo, in sicer v višini 1200 evrov. Stavkovne zahteve Sviza se sicer nanašajo na več deset tisoč zaposlenih. Kolikšno naj bi bilo zvišanje plač, pa Štrukelj ni želel razkriti. Dejal je le, da je vsota »v okviru zahtev, ki so bile do zdaj oblikovane v drugih delih javnega sektorja«.