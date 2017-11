V Sloveniji se ne zgodi nič, krivda se vali na druge, je »nepopisno pravno šlamastiko« z uničenjem dokazov v preiskavi sumov jemanja podkupnine s strani ljubljanskega župana Zorana Jankovića komentiral Grims. Ocenil je, da je ta primer dokazal, da pravni sistem v Sloveniji ne deluje, kot bi moral. »Ali imamo pri nas res posameznike prvega in drugega reda? Pri prvih se vse izgubi ali kasneje izloči, da sodstvo ne more ugotavljati njihove krivde, pri drugih pa se hišo proda za 150 evrov dolga. To ni pravna država, to je parodija pravne države. Odgovoren za to je minister za pravosodje,« je dejal Grims.

Po besedah Grimsa minister za pravosodje ni ravnal tako, da bi povečeval ugled pravosodja in pravosodnih institucij. Kritičen je bil tudi do vlade, ki je podprla njegovo kandidaturo za komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. Klemenčiču v SDS očitajo podporo kršitvam človekovih pravic, ker ni ukrepal v primeru nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše , za katerega je ustavno sodišče po besedah Grimsa ugotovilo, da je v primeru Patria sodeloval pri kršitvah človekovih pravic.

Poslanec se je obregnil ob točko iz Klemenčičevega odgovora, kjer je ta zapisal, da motive SDS za vložitev interpelacije vidi predvsem v »mešanici osebnih motivov in odnosa podpisnikov interpelacije do mene kot nekdanjega predsednika KPK na eni strani ter dejstva, da se v omarah bančne luknje, tudi Nove kreditne banke Maribor (NKBM), in nezadostne preiskave oziroma njene ustavitve leta 2012 v zadevi Irangate skrivajo tudi okostnjaki z oznako 'made by SDS'«. Grims je Klemenčiča opozoril, da če bo on zadeve z NLB širil na NKBM, lahko tudi v SDS razširijo očitke v interpelaciji.

Klemenčič: Dejstva ne govorijo v prid očitkom z interpelacije

Minister za pravosodje je poudaril, da interpelacija v velikem delu nima realne podlage in je usmerjena tudi v to, da se oteži in onemogoči vladi in koalicijskim poslancem sprejem nadaljnjih reformnih projektov na področju pravosodja.

Po njegovih besedah dejstva ne gredo v prid očitkom iz interpelacije, saj se stanje v pravosodju izboljšuje. »Morda počasneje kot bi si želeli, vsekakor počasneje, kot bi si želel sam,« je dodal. Med drugim je ugotavljal, da določene zadeve na področju bančnega in gospodarskega kriminala ne potekajo ne zadovoljivo ne optimalno. »In to je moj glavobol in to je utemeljeno in to so plodna tla za politične borbe in prestiž,« je menil.

Dejal je, da se kot minister čuti soodgovornega, da slovensko pravosodje ni optimalno. Priznava namreč, da ima pravosodje probleme, vendar opozarja, da ima probleme tudi z delom politike, »ki ga demonizira kot krivosodje in ponavlja, da je v njem vse zanič, kar seveda ne drži«. Kot je dodal, je to nezdravo in za Slovenijo značilno zastrupljanje odnosa med institucijami in posamezniki odlično polje prav za to, da se nič ne spremeni.