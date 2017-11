Zajtrk se je začel na pobudo Čebelarske zveze Slovenije pred 11 leti kot medeni zajtrk, ki je do danes prerasel v nacionalni projekt Dan slovenske hrane. Ta že kaže prve pozitivne rezultate, saj vse več otrok in odraslih zajtrkuje, pomembno je upadlo uživanje sladkih gaziranih pijač, več pojemo sadja in tudi zelenjave.

»Skoraj 50 odstotkov otrok ne začenja dneva z zajtrkom. Prav tako je prav, da se spomnimo, da je koristno, da iščemo lokalno, slovensko hrano, ker je bolj sveža in zato bolj kakovostna. Ker je manj transporta, manj onesnažuje okolje. Nenazadnje s tem ko kupujemo domačo hrano, izražamo spoštovanje do slovenskega kmeta, ki je osnova našega naroda,« je povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan.