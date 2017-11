Kot so prek državnega časnika The Herald sporočili generali zimbabvejske vojske, so aretirani državi povzročili »socialno in gospodarsko trpljenje«. Ostalih podrobnosti o aretiranih vojska ni sporočila. Po navedbah prič so vojaki že v sredo aretirali finančnega ministra Ignatiusa Chomba.

Hkrati je vojska napovedala, da se bo o nadaljnjih ukrepih dogovorila z 93-letnim predsednikom Mugabejem, javnost pa bodo seznanili z morebitnimi dogovori. Zimbabvejski mediji so v četrtek objavili fotografijo srečanja med Mubabejem in načelnikom generalštaba Constantinom Chiwengo.

Mugabe je na teh pogovorih zavrnil odstop, po navedbah nekaterih pa si s tem kupuje čas za pogajanja o odhodu iz države. Neimenovani vir je za AFP danes potrdil, da se je v državo vrnil nekdanji podpredsednik Mnangagwa. Tega je Mugabe minuli teden odpustil, kar je nato sprožilo vojaški udar v državi. Mnangagwa velja za morebitnega naslednika Mugabeja, ki je na oblasti v državi od leta 1980.