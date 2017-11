87-letni Riina, ki bil za zapahi in obsojen na 26 dosmrtnih kazni, naj bi v svoji karieri naročil več kot 150 umorov. Nekoč je velja za »šefa vseh šefov« in je bil strah in trepet na Siciliji. Zaradi okrutnosti je dobil vzdevek Zver.

Zaporne kazni je prestajal v strogo varovanem zaporu v Parmi, kjer je bil pod stalnim video nadzorom.

Riina so med drugim spoznali krivega, da je leta 1992 in 1993 naročil umor znanih italijanskih protimafijskih tožilcev Giovannija Falcona in Paola Borsellina.

Zaradi raka je bil v zadnjem času v komi. Italijansko ministrstvo je v četrtek njegovi družini dovolilo, da ga je obiskala in se od njega poslovila, še navaja AFP.