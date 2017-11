Če pogledamo letošnje donose, smo lahko evropski investitorji zadovoljni, ameriški pa zelo zadovoljni. Zadnji mesec je zadovoljstvo v Evropi že splahnelo, v Ameriki pa ga je še zgolj nekaj. V zadnjih petih dneh pa oboji investitorji že »vračajo« del zaslužka trgom, kar pa ima seveda omejen rok trajanja in povečuje nervozo. Na splošno je bilo v zadnjem času veliko lagodja na trgih in temu primerno je bil lov za delnicami povsem odprt. Makroekonomsko okolje je še naprej izvrstno (rasti BDP, padanje brezposelnosti, nizke obrestne mere, poplava likvidnosti…), dan za dnem pa beremo tudi izboljšane napovedi rasti za naslednje leto ali dve. Politične razmere v svetu so se umirile in le občasno vidimo kak osebni besedni obračun na relaciji Trump–Un. A to gre povsem mimo trga in se ga dojema povsem neresno.

Pika na i so bili rezultati v letošnjem tretjem četrtletju, ki so bili večinoma nad pričakovanji. Torej sanjsko okolje. Vlagatelji se ne ozirajo na osamljena posamezna opozorila, da kljub bleščečemu okolju delnice vseeno niso več izrazito poceni. To tezo o precenjenosti je mogoče deloma ovreči, če upoštevamo višje gospodarske rasti v naslednjem letu in posledično nadaljnje rasti dobičkov podjetij. Kljub vsemu pa je seveda možen tudi scenarij, da se dobički v naslednjem letu ne povečajo ali celo upadejo. V takem primeru seveda vrednotenja precej poskočijo in naslovnice bodo polne precenjenosti delnic. Del zdajšnjih vlagateljev ima tak scenarij že pred očmi. Ni pa to kratkoročen scenarij, torej scenarij, ki bi se odvil do konca leta.

Kot kaže, je še največ nervoze na trge prinesla davčna reforma v ZDA, ki zamuja. Veliko vprašanje je, kakšen kompromis bo na koncu dosežen, da bo kolikor toliko sprejemljiv za oba politična pola. Roki za sprejem so precej kratki in če do konca leta davčna reforma ne bo pod streho, se »kljub trenutnemu upadu tempa trgom zagotovo moči ne bodo povrnile«. Potem bi si skoraj upal trditi, da so letošnje najvišje vrednosti delniških indeksov že za nami.

Ne glede na trenutne šibke točke trgov ostajamo optimisti do konca leta in računamo, da je moči za finiš dovolj (denar na bilancah, ki se mora investirati) in da bodo ameriški politiki dobrodušni do davkoplačevalcev. V tem primeru bodo trgi zapisali to leto kot še eno zelo dobro v tem že osem let trajajočem ciklu rasti.