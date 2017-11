V slabo obiskani Rdeči dvorani sta se pomerili ekipi, ki sta na prvih sedmih tekmah dosegli enako število zadetkov (po 191), a pri prejetih je razlika precejšnja: Gorenje jih je dobilo le 186, Dinamo pa 230, kar je daleč največ tako v skupini C kot med vsemi 28 klubi v letošnji ligi prvakov. Zato je recept za uspeh domači trener Željko Babić videl v dobri obrambi svoje ekipe in slabi nasprotnikovi: »Gostje so težji in višji, zato tudi počasnejši. Zaradi tega se slabše vračajo v obrambo in to moramo po svoji odlični obrambi izkoristiti s hitrimi (pol)protinapadi in doseganjem lahkih golov.« A Hrvatov recept se proti Romunom, ki so v Šaleško dolino dopotovali z le 13 igralci, med katerimi včeraj ni bilo prvega strelca (Belorus Vadim Gajdučenko, 34 golov) in prvega vratarja (dva metra visoki in 112 kilogramov težki Ionut Irimus), sprva ni uresničil.

Gostje – rokometna ekipa je ena izmed 27 športnih sekcij v Dinamu – so nekajkrat povedli za dva (prvič pri 5:3, zadnjič 9:7), Velenjčani pod vodstvom kapetana Nika Medveda, s petimi zadetki najboljšega strelca tekme v prvem polčasu, pa so si šele po izenačenju na 12:12 v končnici trikrat priigrali tri gole prednosti. V prvem polčasu sta bili obrambi slabša dela obeh ekip, napada pa boljša. Romuni, ki so v Velenje prišli z nizom petih zaporednih porazov (štirje v ligi prvakov, v nedeljo so v domači ligi klonili še proti mestnemu tekmecu Steaui in padli na tretje mesto), so dosegli 15 golov ob 71-odstotni uspešnosti strelov, Slovenci pa 17 ob kar 77-odsotni uspešnosti.

Tudi v nadaljevanju so goli na obeh straneh padali kot po tekočem traku, 14-kratni romunski prvaki pa so po velikem odmoru hitro vzpostavili ravnotežje (18:18). A kmalu po zadnjem izenačenju (19:19 v 36. minuti) so Romuni padli v črno luknjo: Gorenje je v štirih minutah naredilo delni izid 5:0 za vodstvo s 24:19, najvišja prednost do konca tekme pa je bila osem golov (31:23 v 50. minuti). Toda končnica tekme, na kateri je padlo kar 62 golov, obe ekipi pa sta naredili kar po 11 tehničnih napak, je minila v znamenju Dinama. Ekipa trenerja Eliodorja Voice, ki je klub vodil že med letoma 2008 in 2011, lani pa Dinamu prvič po enajstih letih prinesel naslov romunskega prvaka, se je po delnem izidu 6:1 v zadnji minuti približala na minus tri (29:32), vendar četrta zmaga Gorenja na četrti domači tekmi v ligi prvakov niti za trenutek ni bila ogrožena.

Z osmimi zadetki iz devetih poskusov (zgrešil je le sedemmetrovko tik pred koncem) je bil Niko Medved najboljši strelec Gorenja: »Kljub zmagi z igro ne moremo biti pretirano zadovoljni. Še posebno ne v obrambi, ki naj bi nas najbolj krasila, a na koncu šteje le zmaga. V tekmo smo šli preveč lagodno in premalo angažirano. To se ne sme več ponoviti, bolje pa smo zaigrali šele sredi drugega polčasa. Gledalci? Vsak si seveda doma želi igrati pred polnimi tribunami, zato bi bil tudi jaz vesel, da bi nas na evropske tekme prišlo spodbujat več ljudi. Upam, da bodo na naslednji tekmi s Kadettnom, katere sobotni termin je le ugodnejši kot tokratni, tribune polne.«

Na drugi včerajšnji tekmi v skupini C sta se pomerila Kadetten (v soboto, 25. novembra, bo gostoval v Velenju) in Ademar Leon, zmagali pa so gostje iz Španije s 24:23 (15:10). Zadnja tekma osmega kroga v tej skupini bo v nedeljo med Skjernom in Elverumom.

Gorenje Velenje – Dinamo Bukarešta 33:29 (17:15) Rdeča dvorana, gledalcev: 650, sodnika: K. in R. Gasmi (oba Francija). Gorenje Velenje: Ferlin (8 obramb), Zaponšek (2 obrambi), Cehte 3, Medved 8 (2), Haseljić, Ovniček 2, Grebenc, Toskić 4, Drobež, Potočnik 3, Golčar 2, Markotić 1, Verdinek 2, Kleč, Brumen 6 (3), Pejović 2. Dinamo Bukarešta: Grigoras (2 obrambi), Saied (8 obramb), Descat 2 (2), S. Esteki, Mironescu 2, Heidarirad, Sandru 6, Gavriloaia 2, A. Esteki 3, Komogorov 5, Mocanu 7, Bera 2, Mousavi, Sajin. Sedemmetrovke: Gorenje 5 (4), Dinamo 3 (2). Izključitve: Gorenje 4 minute, Dinamo 12. Igralec tekme: Niko Medved (Gorenje).