Od 17. do 24. novembra poteka kampanja evropski teden testiranja na HIV s sloganom Testiraj. Zdravi. Prepreči. Pravočasno testiranje na HIV in takojšnje zdravljenje pomeni boljše izide zdravljenja.

Iz nekaterih držav Evrope prihajajo spodbudni podatki o padanju števila novih diagnoz okužbe s HIV. Tudi v Sloveniji v letu 2017 pričakujemo nižje število novih diagnoz okužbe s HIV v primerjavi z letom 2016. Predvideva se, da je to posledica večletne sistematične kombinirane preventive, predvsem pogostejšega testiranja med najbolj ranljivimi skupinami in takojšnjega zdravljenja. Varna in odgovorna spolnost ter uporaba kondoma ostajajo temelj preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV.

Kje se lahko testirate?

Testiranje je v Sloveniji dobro dostopno. Na voljo so številne možnosti. Zaupno testiranje pri izbranem zdravniku je najenostavnejše in za pacienta in zdravnika ne pomeni dodatnih stroškov.

Anonimno brezplačno testiranje na HIV je na voljo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vsak ponedeljek med 12. in 14. uro. V tednu testiranja, od 17. do 24. novembra (od 14. do 15. ure v ambulanti 5) bo na tem mestu potekalo okrepljeno testiranje na HIV, obenem pa se lahko testirate tudi na okužbo z virusoma hepatitisa B in C.

Za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, poteka redno tedensko testiranje s svetovanjem na sedežu društva Legebitra in občasno mobilno testiranje s svetovanjem na terenu po vsej Sloveniji. Tu se lahko obenem testirate tudi na gonorejo, sifilis in okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Termine sproti objavljajo na spletni strani www.kajisces.si.

Testiranje pa je možno tudi na drugih, posebnih testirnih mestih po vsej Sloveniji (http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/obvladovanje_nalezljivih_bolezni/hivaids/preprecevanje_hiv_in_drugih_spolno_prenosljivih_okuzb/testirna_mesta_za_okuzbo_s_hiv/).